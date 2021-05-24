Nefes Testi ile COVID-19 Tespiti İçin Dev Adım: Kullanım İzni Aldılar!

Bir dakika içinde sonuç verebilen ve Singapur'da geliştirilmiş olan bir COVID-19 nefes testi, Singapur Sağlık Bilimleri Kurumu'ndan (HSA) geçici kullanım izni almayı başardı. BreFence Go COVID-19 nefes testi sistemi, Singapur Ulusal Üniversitesi'nin (NUS) bir yan şirketi olan Breathonix tarafından geliştirildi ve Singapur'da bu tür bir izni alan ilk nefes analiz sistemi olarak ön plana çıkıyor.
NUS ve Breathonix tarafından yapılan ortak açıklama şu şekilde: "Breathonix şu anda Singapur Sağlık Bakanlığı ile birlikte, ülkeye gelen yolcuların BreFence Go COVID-19 nefes testi sistemiyle taramaya tabi tutulacağı kontrol noktalarında birlikte çalışıyor. Bu nefes analizi, mevcut zorunlu COVID-19 antijen hızlı testiyle birlikte yürütülecek."
Nefes testi sistemi, geçtiğimiz aylarda üç lokasyonda klinik denemelere tabi tutuldu. Denemeler, Dubai Sağlık Bakanlığı ve Mohammed Bin Rashid Tıp ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile işbirliği içinde, Singapur'da Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nde (NCID) ve Changi Havalimanı'nda gerçekleştirildi.
BreFence Go COVID-19 nefes testi sistemi, bir kişinin ekshalasyon nefesinde insan hücrelerindeki biyokimyasal reaksiyonlarla üretilen uçucu organik bileşikleri (VOC'ler) tespit ederek çalışıyor. Sağlıklı insanların nefesindeki VOC imzaları, hastalıkları olan kişilerinkinden farklı; bu da VOC'lerde değişikliklerin COVID-19 için ölçülebileceği anlamına geliyor.
NUS ve Breathonix, nefes testinin eğitimli personel tarafından uygulanmasının basit olduğunu söylüyor ve laboratuar işlemi gerektirmediğine vurgu yapıyor: "Bir kişinin yalnızca yüksek hassasiyetli bir nefes örnekleyiciye bağlı tek yönlü bir valf ağızlığına üflemesi yeterli. Ekshale edilen nefes toplanıyor ve ölçüm için son teknoloji bir kütle spektrometresine aktarılıyor. Tescilli bir yazılım algoritması, VOC biyobelirteçlerini analiz ediyor ve bir dakikadan kısa sürede sonuç ortaya çıkıyor."
NUS inovasyon ve girişim başkan yardımcısı Profesör Freddy Boey ise, testin COVID-19 pandemisinden küresel olarak kurtulmamızın anahtarı olduğunu düşünüyor.
Tabii ki nefes testi, şu an için tek başına kesin sonuç vermiyor. Nefes testinde pozitif sonuç alan bireyler, doğrulayıcı bir PCR COVID-19 testine de tabi tutuluyor.
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