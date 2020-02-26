Huawei App Gallery, Şu An Play Store'a Rakip mi?

Huawei, kendi uygulama mağazası App Gallery'den övgüyle bahsediyor, peki mağaza gerçekten Play Store kadar iyi mi?

Huawei App Gallery, Şu An Play Store'a Rakip mi?

Huawei'nin CEO'su Richard Yu, Huawei Mate XS'nin tanıtıldığı etkinlikte geliştiricilerden bir istekte bulundu ve uygulamalarını yeni App Gallery'ye getirmelerini istedi. Yönetici, Huawei'nin Google ve Apple kadar iyi bir uygulama deneyimi sunabileceğini iddia etti.

ABD'nin Huawei yasağı sonrasında Huawei, Play Store dahil Google hizmetlerinden mahrum kalmış, bundan dolayı kendi uygulama platformunu güçlendirmek zorunda kalmıştı. Aylık 400 milyon potansiyel kullanıcısı bulunan Huawei App Gallery, geliştiricilerin ilgisini çekebilecek bir büyüklüğe sahip.

Huawei, App Gallery'den "birçok uygulamayı indirip çalıştırabileceğinizi" söylüyor. Mağazada Amazon, Booking.com, SnapChat, TikTok, Dominos gibi bazı önemli uygulamalar bulunuyor. Ancak bazı büyük eksikler de var. WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Netflix ve eBay, bu eksikler arasında.

Google Maps, YouTube, Gmail, Google Drive ve Google Photos gibi Google uygulamalarının ise App Gallery'ye eklenme ihtimali bulunmuyor. Diğer uygulamalar ise geliştiriciler, Huawei'nin platformuna harcayacakları zaman ve işgücüne değeceğini düşündüklerinde mağazaya gelebilir.

Bu noktada Huawei'nin geçmişte kendi mobil platformunu oluşturmaya çalışan ve başarısız olan Microsoft, BlackBerry gibi firmaların farkında olması gerekiyor. Kendi uygulama mağazanızı yapmak kolay bir iş değil. Yine de Huawei'nin durumunda firmanın bir şeyler yapması gerektiği doğru, üstelik firma Android uygulamalarını kullandığından baştan aşağı yeni bir platform oluşturmaya çalışmadığı ve işinin daha kolay olabileceği açık.

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