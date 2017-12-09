Google, Sorularınızı Ünlülere Cevaplatacak!

Hayranı olduğunuz ünlüyle ilgili merak ettiğiniz bir soruya cevabı kaynağından almak ister miydiniz? Google'ın yeni işlevi bunu mümkün hale getiriyor

Google, Sorularınızı Ünlülere Cevaplatacak!

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