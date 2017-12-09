Google, Sorularınızı Ünlülere Cevaplatacak!
Hayranı olduğunuz ünlüyle ilgili merak ettiğiniz bir soruya cevabı kaynağından almak ister miydiniz? Google'ın yeni işlevi bunu mümkün hale getiriyor
Ünlülerle ilgili aradığınız bilgileri sıkı bir arama sonucunda bulmanız mümkün. Peki cevabı direkt olarak kaynağından almak ister miydiniz? Google, ünlülerin soruları selfie stili videolarla cevapladığı bir işlevi ABD'deki kullanıcılar için sunmaya başlıyor.
Yeni özellik sayesinde Gina Rodriguez'in en sevdiği filmi veya Will Ferrell'in bateri çalıp çalmadığını kendisinden öğrenebileceksiniz. Kullanıcılardan gelecek soruları cevaplayacak ünlüler arasında Nick Jonas, Priyanka Chopra, James Franco, Tracee Ellis Ross ve Seth MacFarlane de var. Ünlülerin listesi çok uzun olmasa da Google, "önümüzdeki birkaç ay içinde" tanınmış yıldızları ve yeni videoları listesine ekleme sözü veriyor.
Özelliğin tüm dünyaya açılmasıyla ilgili herhangi bir bilgi, şimdilik yok. Yeni özellik, Google'a rakipleriyle rekabette güç katabilir. Sorularınızı direkt olarak kaynağından almak yerine Bing'de metin okumayı sanırız tercih etmezsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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