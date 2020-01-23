Google'dan Telefon Bağımlılığını Azaltan 3 Uygulama
Google, yeni uygulamalarıyla telefon bağımlılığını azaltmak için ilginç yollar sunuyor!
Google, telefonla geçirdiğiniz zamanı "Dijital Refah" gibi işlevlerle bir süredir kontrol altına almanıza yardımcı olmaya çalışıyor. Son eklenen Focus modu, gibi işlevlerden sonra firma şimdi üç yeni uygulama yayınladı: Envelope, Activity Bubbles ve Screen Stopwatch.
Şu an sadece Pixel 3a'da desteklenen Envelope, telefonu sadece temel işlevleri görebilen bir cihaza dönüştürüyor. İşlevin çalışma şekli oldukça ilginç çünkü telefonu gerçek bir zarfa koyup, Pixel 3a'yı zarfın içerisine koymanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda ana kamera ve parmak izi tarayıcısı dışarıda kalıyor. Zarftaki telefon ile arama yapabiliyor, saate bakabiliyor, fotoğraf ve video kaydedebiliyorsunuz ancak hepsinin bazı dezavantajları bulunuyor. Envelope'un nasıl çalıştığını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.
Envelope - temporarily transform your phone into a simpler, calmer device
A set of envelopes which temporarily transform your phone into a simpler, calmer device, helping you to take a break away from your digital world.
Many people feel that they spend too much time on their phones and struggle to find a balance with technology.
We have designed a series of special paper envelopes which completely transform the functionality of your smartphone for the time it is sealed inside, allowing you to enjoy fewer distractions for a little while.
One envelope turns your phone into a very basic device which can only make and receive calls, while the other turns your phone into a photo and video camera with no screen, helping you to focus on what’s in front of you.
Printed buttons which subtly light up allow you to dial and take photographs, creating a calm but magical “Envelope User Interface”.
We were inspired by a recent trend where people purchase a second, simpler phone for holidays and weekends, as a way of limiting their access to technology. We wanted to create a more accessible version of this, which would enable people to try a day without a phone without committing to purchasing a new device.
Paper Phone is an experimental open source Android app which is available to try right now, all of the code is available on Github for people to play with and hopefully adapt and evolve!
Find out more on our site:
Find out more on Experiments with Google:
Download the Android app (Currently we only support the Google Pixel 3a.
):
Get the code on GitHub
Activity Bubbles, telefon kullanımınızı baloncuklar yoluyla anlatmaya çalışıyor. Canlı duvar kağıdı olarak görüntülenen baloncukların boyutu, telefonu ne kadar çok kullanırsanız, o kadar büyüyor. Telefonun kilidini açtığınız andan sonrası, telefon kullanımı olarak sayılıyor.
Son olarak Screen Stopwatch da benzer bir iş yapıyor ve telefonu ne kadar süreyle kullandığınızı gösteriyor. Telefonun kilidini açtığınız andan sonrası, telefon kullanımı olarak sayılıyor ve kullanım süresi, yine canlı duvar kağıdı olarak gösteriliyor.
Google'ın bir kenarda durmayıp farklı deneyimler sunmak için çaba göstermesi güzel. Telefon kullanımını kontrol altına almak ve Instagram'ı saatlerce kaydırmanın size bir şey katmadığını fark etmek, bu çabalara rağmen elbette yine size düşüyor.
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