Google, Yeni Bir Mesajlaşma Uygulaması Peşinde

Google, sohbet uygulaması konusunda adeta "yenilen pehlivan güreşe doymaz" atasözünün canlı bir örneği. The Information'ın sızdırdığı bilgiye göre firmanın son girişimi ise çalışanlara yönelik bir sohbet uygulaması.
Yeni uygulamanın Hangouts Chat, Hangouts Meet, Gmail ve Google Drive'ın belirli özelliklerini bir araya getireceği söyleniyor. Ortaya çıkacak olan hizmet, Slack ve Microsoft Teams gibi mesajlaşma uygulamalarına rakip olacak. Uygulama, G Suite verimlilik aracı paketinin bir parçası olacak. Uygulama, şirketlere birkaç uygulama yerine bir uygulamayı yönetme fırsatı sunduğundan ilgi çekmeyi başarabilir.
Google, sızıntı hakkında şimdilik bir yorum yapmıyor. Ancak birçok şirket Google'ın Takvim, Gmail, Docs gibi hizmetlerini kullanırken mesajlaşmak için Slack veya diğer hizmetlere başvuruyorlar. G Suite'e eklenecek bu tür bir çözüm, şirketlerin Google ile yetinmelerini sağlayabilir. İlgi çeken bir mesajlaşma uygulaması sunmakta zorluk çektiği bilinen Google'ın bu girişiminin neler doğuracağını merak ediyoruz.
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