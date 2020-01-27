Google'dan YouTube İçin Dev Bir Adım Daha!

2019 yılında canlı akış piyasası ciddi bir şekilde canlanırken, farklı platformların popüler yayıncılar ile özel anlaşmalar yapmaya çalışmasıyla beraber rekabet önemli boyutlara ulaştı. Yıl sonunda rakipleri, kendilerine önemli sayılabilecek bir piyasa payı toplamayı başarmış olsalar da, Amazon'un Twitch'i halen piyasanın çok büyük bir kısmı üzerindeki hakimiyetini sürdürüyor.
Ancak görünene göre Google, bu durumu değiştirmeyi planlıyor ve yaptığı duyuruda Activision Blizzard ile yeni bir ortaklığı duyurdu. Bu ortaklıktaki belki de en önemli nokta ise, Activision'ın e-spor etkinlikleri için sadece YouTube'u kullanacak olması. Bu da daha önce Twitch'te yayınlanan Overwatch League ve geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşen Call of Duty etkinliğinin YouTube üzerinde gösterilecek olması.
Canlı e-spor etkinliklerinin büyük bir takipçi kitlesi olduğu rahatlıkla söylenebilir ve bu anlaşma ile ciddi bir izleyici kitlesinin, Twitch'ten YouTube'a geçiş yapacağı tahmin edilebilir.
Ayrıca iki firma arasındaki ortaklık bulut hizmetlerini de içerecek ve Activision Blizzard, oyunlara ev sahipliği yapmak için Google Cloud'ın altyapısını kullanacak.
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