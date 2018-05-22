Google'dan Microsoft'a Yeni Rakip
Google, Microsoft'un HoloLens'ine rakip olacak yeni bir cihaz için kolları sıvamış gibi görünüyor!
Microsoft, HoloLens'i 2015'te duyurmuştu. Cihazın tamamen bağlantısız Artırılmış Gerçeklik (AR) becerileri bugün halen dikkat çekici. Şimdi ise görünüşe bakılırsa Google, Microsoft'a yeni bir rakip geliştiriyor.
İsimsiz kaynakları gösteren WinFuture'ın yazdığına göre Google, geçici ismi Google A65 olan bir AR cihazı üzerinde çalışıyor. HoloLens'in aksine cihazın ARM-temelli olacağı söyleniyor. Snapdragon 603 veya 605, en yakın adaylar olarak görülüyor.
Bu iki yonga da Nesnelerin İnterneti için özel olarak tasarlandılar. Ama 603'ün 1.7GHz'ye çıkabilen dört çekirdekli işlemcisi varken, 605'in 2.5GHz'ye çıkabilen sekiz çekirdekli işlemcisi var. Bu ek performans, artırılmış gerçeklikte büyük rol oynayabilir.
ARM işlemciler, HoloLens'in içinde bulunan Atom gibi Intel işlemcilerden çok daha iyi batarya ömrü sunuyor; bu da AR başlıklarındaki en büyük problemlerden biri olan taşınabilirlik sorununu büyük oranda çözebilir. Örneğin bu sayede Google, Google Maps'te AR kullanabilir.
Ne yazık ki, geliştirilmesinin ilk aşamalarında olduğu söylenen cihaz hakkında tüm bilinenler şimdilik bunlardan ibaret.
H. Hüseyin Öztürk
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