Google'dan Microsoft'a Yeni Rakip

Google, Microsoft'un HoloLens'ine rakip olacak yeni bir cihaz için kolları sıvamış gibi görünüyor!

Google'dan HoloLens'e rakip mi geliyor?

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