Google'dan Sürpriz Satış Hamlesi!
Google, artık işine yaramadığı için bir süre önce satın aldığı bu hizmeti sessiz sedasız sattı!
- H. Hüseyin Öztürk
Google, 2011'de arama sonuçlarında iyi restoran yorumları sunabilmek için Zagat'ı satın almıştı, ama bu hayal sessizce sona eriyor. Söylentileri doğrulayan şekilde Google, Zagat'ı The Infatuation isimli bir restoran keşif platformuna sattı. Yeni sahibi, Zagat'ı farklı bir marka olarak tutacak ve Yelp gibi kullanıcılar tarafından oluşturulan inceleme sitelerine "daha anlamlı bir alternatif sunan bir teknoloji destekli platform" ile tanıtımını yapacak. Anlaşmanın şartları halka açık değil, ama Google'ın Zagat'ı 151 milyon dolara satın aldığını biliyoruz.
Google, Zagat'ı niye sattığını açıklamadı, ama inceleme firmasının pek güzel günler geçirmediği ortadaydı. Sıralamaları hemen Haritalar ve diğer Google hizmetlerine entegre edilmişti ama 2013'ten itibaren 2016'da yenilenmiş bir Zagat uygulama ve sitesi çıkarılana kadar tamamen sessiz kalmıştı. Hatta Google, kendi kullanıcı incelemelerini Zagat'ınkilerden öncelikli göstermeye başlamıştı. Kısacası, rakipleri büyürken Zagat yerinde saydı.
Bu açıdan, Zagat'ın satılması mantıklı olabilir. Google'ın paraya ihtiyacı yok, ama artık işe yaramayan bir markayı boş yere elde tutmanın da bir anlamı yok. Diğer yandan bu, Zagat'ın yeniden kendine çeki düzen vermesi ve günümüze adapte olması için bir şans.
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