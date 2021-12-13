Google'ın Çalışanlarına Yapacağı Zam, Beklenildiği Gibi Olmayacak!

Google, rekor karlar elde ediyor olmasına rağmen, çalışanlarının maaşlarına enflasyon oranında zam yapmayacağını açıkladı!

Google çalışanlara maaş zammı şoku!

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