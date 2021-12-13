Google'ın Çalışanlarına Yapacağı Zam, Beklenildiği Gibi Olmayacak!

Google, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı sanal bir toplantıda çalışanlara, ücretlerini enflasyona göre ayarlamayacağını söyledi. Diğer bir deyişle, Google'ın alt kademesi, şirket başarılı olsa bile yükselen enflasyon verilerine göre bir zam alamayacak. Şirket bunun yerine, performansa dayalı zam politikasına devam edecek.
Toplantıda, CEO Sundar Pichai, çalışanlarından gelen ve hemen hemen her şeyin artan maliyeti ve bazı şirketlerin bu zorlukları orantılı maaş artışlarıyla dengeleme kararıyla ilgili bir sorusunu okudu. Şirketin tazminattan sorumlu başkan yardımcısı Frank Wagner ise, enflasyon artışı ile doğru orantılı bir maaş artışı olmayacağını açıkladı.
Bu tür zamlar pek çok işletme için oldukça standart ve tipik olarak "yaşam maliyeti ayarlamaları" olarak adlandırılıyor. Ancak Wagner, Google'daki maaş artışlarının enflasyona göre düzenlenmesini doğru bulmuyor. Bunun yerine maaşların "performansı" yansıtması gerektiğini iddia ediyor.
Kısacası Google çalışanları, beklenenin aksine, enflasyon zammı alamayacak. Bu kararın çalışanlar arasında nasıl karşılanacağı ise merakla beklenen konuların başında geliyor.
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