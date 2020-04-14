800 Gigabit Ethernet Bağlantısı Yola Çıktı

Belki evinize girmeyecek olabilir. Ama 800 Gigabit ethernek bağlantısı çoktan yola çıktı bile...

800 Gigabit Ethernet Bağlantısı Yola Çıktı

Veriye olan gereksinimin artışı, günümüzde büyük bir hızla devam ediyor. Ethernet Teknoloji Konsorsiyumu, bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak 800 Gigabit ethernet teknolojisini duyurdu.

Yeni standart, mevcut 106,25G teknolojisini kullanıyor ancak şerit sayısını dörtten sekize çıkarıyor. Yani aslında birbirine bağlı iki 400Gb hat şeklinde çalışıyor. Teknolojinin birincil kullanım alanı, veri merkezleri olacak.

800 gigabit 1Tbit'e yetişemediğinden, bu hız sınırını aşmak, bir sonraki güncellemeye kalmış görünüyor. Bu noktada, kablosuz ağ teknolojilerindeki gelişmelere rağmen, kablolu Gigabit bağlantısının hala en güvenlisi olduğunu hatırlatalım.

Yeni laptopların çoğunda artık bir ethernet portu bulunmadığından, bu hızları laptopta görmeyebiliriz. Pratikte, bu yeni teknolojiden 1/800 daha yavaş olan GbE teknolojisi muhtemelen uzun bir süre hayatımızda olmaya devam edecek. Ev kullanıcısı olarak zaman içerisinde 2GbE, 5GbE ve 10GbE hızlarının gelmesini bekleyebiliriz.

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