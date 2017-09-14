Görme Engellilere Yönelik İlk Resim Sergisi

Türk Telekom'dan görme engellilere yönelik ilk resim sergisi: Tablolar Konuşuyor.

Görme engellilere yönelik ilk resim sergisi

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