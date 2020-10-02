Görünüşe Göre, iPhone 12'nin Kutusundan Sadece iPhone 12 Çıkacak

iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayacağına dair bir işaret, doğrudan iOS 14 beta'sında keşfedildi!

Kulaklıksız iPhone 12'ye hazır olun

iOS 14.2 geliştirici betasında keşfedilen bir kod parçası, beklenen iPhone 12'nin kutusundan EarPods'un çıkmama ihtimalini güçlendirdi. Macrumors'un keşfine göre Apple, kodlar arasındaki "verilen" sözcüğünü kaldırdı.

Radyo frekansına maruz kalmayı azaltmayla ilgili bölümde daha önce şunlar yazıyordu: "RF enerjisine maruz kalmayı azaltmak için, dahili hoparlör, birlikte verilen kulaklıklar veya diğer benzer aksesuarlar gibi eller serbest seçeneğini kullanın."

İddiaya göre bu açıklama, şu şekilde değiştirildi:

"RF enerjisine maruz kalmayı azaltmak için, dahili hoparlör, kulaklık veya diğer benzer aksesuarlar gibi eller serbest seçeneğini kullanın."

Daha önce analist Ming Chi-Kuo da yeni iPhone 12 serisinin kutusunda kulaklık ve şarj adaptörünün bulunmayacağını söylemişti. Firmanın CEO'su Tim Cook ise Apple Watch 6'nın tanıtıldığı etkinlikte firmanın çevreye olan etkiyi azaltmaya çalıştığını, bu yüzden yeni Watch'un şarj adaptörüyle gelmediğini söylemişti.

Apple'ın fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmadan kutudan çıkanları azaltması, şüphesiz bazı eleştirilere neden olacak. Bu değişikliğin olumlu yanı ise çevreye verilen zararın çok küçük bir miktarda da olsa azalması. Çoğu kullanıcının evinde hali hazırda şarj adaptörü bulunduğundan, yeni bir şarj adaptörüne herkesin ihtiyacı olmayabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei Watch GT 2 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
NBA finali ne zaman oynanacak? 2020 NBA finali için geri sayım
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?
PUBG Mobile Lite nedir? Nasıl oynanır?
Günün En çok Okunanları
Rakibinden Google'a Sert "Seçim Ekranı" Eleştirisi
Windows 10'a "SSD'niz Can Veriyor" Uyarısı Geliyor
Katlanan Telefon Furyasına, Şimdi de HTC mi Katılıyor?
Bilkom ile TCL'den "Yerli" TLC Televizyon İçin İş Birliği
2020'de Kullanabileceğiniz En İyi 5 Bedava Antivirüs

 

 