Görünüşe Göre, iPhone 12'nin Kutusundan Sadece iPhone 12 Çıkacak

iOS 14.2 geliştirici betasında keşfedilen bir kod parçası, beklenen iPhone 12'nin kutusundan EarPods'un çıkmama ihtimalini güçlendirdi. Macrumors'un keşfine göre Apple, kodlar arasındaki "verilen" sözcüğünü kaldırdı.
Radyo frekansına maruz kalmayı azaltmayla ilgili bölümde daha önce şunlar yazıyordu: "RF enerjisine maruz kalmayı azaltmak için, dahili hoparlör, birlikte verilen kulaklıklar veya diğer benzer aksesuarlar gibi eller serbest seçeneğini kullanın."
İddiaya göre bu açıklama, şu şekilde değiştirildi:
"RF enerjisine maruz kalmayı azaltmak için, dahili hoparlör, kulaklık veya diğer benzer aksesuarlar gibi eller serbest seçeneğini kullanın."
Daha önce analist Ming Chi-Kuo da yeni iPhone 12 serisinin kutusunda kulaklık ve şarj adaptörünün bulunmayacağını söylemişti. Firmanın CEO'su Tim Cook ise Apple Watch 6'nın tanıtıldığı etkinlikte firmanın çevreye olan etkiyi azaltmaya çalıştığını, bu yüzden yeni Watch'un şarj adaptörüyle gelmediğini söylemişti.
Apple'ın fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmadan kutudan çıkanları azaltması, şüphesiz bazı eleştirilere neden olacak. Bu değişikliğin olumlu yanı ise çevreye verilen zararın çok küçük bir miktarda da olsa azalması. Çoğu kullanıcının evinde hali hazırda şarj adaptörü bulunduğundan, yeni bir şarj adaptörüne herkesin ihtiyacı olmayabilir.
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