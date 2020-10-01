Gök bilimciler yeni bir gezegen keşfetti! Yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece

Gök bilimciler şu ana kadar bilinen en ilginç gezegenlerden birini keşfetti. Jüpiter'in bir buçuk katı büyüklüğündeki WASP-189b adlı gezegenin yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece olarak ölçüldü...

Gök bilimciler yeni bir gezegen keşfetti! Yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece

Gök bilimciler yeni bir gezegen keşfetti. Gezegenin yüzey sıcaklığının 3 bin 200 derece olduğu kaydedildi. Jüpiter'in bir buçuk katı büyüklüğündeki WASP-189b adlı gezegenin, Terazi Takımyıldızı'nda Dünya'ya 322 ışık yılı uzaklıkta olduğu açıklandı.

3 BİN 200 DERECE GEZEGEN SICAKLIĞIYLA ŞAŞIRTTI

"TechExplorist" sitesinin haberine göre gök bilimciler Avrupa Uzay Ajansının CHEOPS teleskobunun verisini kullandı. Gezegen sistemine sahip olduğu bilinen en sıcak yıldızlardan HD 133112'nin yörüngesindeki turunu 3 günden kısa sürede tamamlayan WASP-189b'de yüzey sıcaklığının 3 bin 200 derece olduğu hesap edildi.

Gezegenle ilgili ayrıntılar "Astronomy&Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

GECEYİ VE GÜNDÜZÜ YAŞIYOR

Yıldızına, Dünya'nın Güneş'e olan mesafesinden 20 kat yakın olan WASP-189b'nin bir yüzünde daima gece bir yüzünde de gündüz yaşandığı ifade edildi.

Araştırma ekibinin lideri Monika Lendl, "WASP-189b gibi gezegenler 'aşırı sıcak Jüpiterler' olarak anılıyor. Böylesine yüksek derecede demir, erir, hatta gaz haline dönüşür. Bu, şimdiye kadar bilgi sahibi olduğumuz en ilginç gezegenlerden biri." değerlendirmesini yaptı.

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