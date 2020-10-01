Gök bilimciler yeni bir gezegen keşfetti! Yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece

Gök bilimciler şu ana kadar bilinen en ilginç gezegenlerden birini keşfetti. Jüpiter'in bir buçuk katı büyüklüğündeki WASP-189b adlı gezegenin yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece olarak ölçüldü...