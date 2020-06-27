Görünüşe Göre Microsoft, ARM Tabanlı Mac'lerde Windows 10'un Fişini Çekti

Belki çok şaşırtıcı değil, ancak Apple'ın ARM tabanlı yeni Mac'leri hazır olduğunda, Windows 10'u Boot Camp modu üzerinden çalıştırmayabilir.
Microsoft, Windows 10 for ARM'yi Apple'ın yeni bilgisayarlarıyla uyumlu hale getirmeyeceğini doğruladı. The Verge'e konuşan firma, "Windows'un ARM sürümünü yalnızca OEM'lere lisansladığını" söyledi. Bu ilkenin gelecekte değişip değişmeyeceği sorulduğunda ise firma, kalıp sözcüklerle konuyu kapattı: "şu an için bundan başka paylaşacak hiçbir şeyimiz yok".
macOS 11 Big Sur, aslında Boot Camp yüklü olarak gelecek, ancak Windows ortamını sadece Intel işlemcili cihazlarda çalıştırmak mümkün olacak gibi görünüyor. ARM tabanlı Mac'ler bu işleve ulaşamayacak. Bu konuda Apple'dan gelen bir açıklama ise henüz yok.
Daha da kötüsü, macOS'un Windows'u VMWare Fusion veya Parallels gibi üçüncü parti sanallaştırma araçları yoluyla çalıştırmaya izin verip vermeyeceği bilinmiyor. Big Sure ile gelecek emulation aracı Rosetta 2'nin x86_64 uygulamalarını dönüştürmeyeceği Apple tarafından doğrulanmıştı.
Tüm bunlara karşın Apple, Microsoft Office uygulamalarının Apple işlemcili Mac'lerde doğal olarak çalışacağını açıklamıştı.
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