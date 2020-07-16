GTA 6 haritası nasıl olacak? GTA 6 konsept harita oluşturuldu

GTA 6 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Rockstar Games, bir yılı aşkın süredir GTA 6 ile sık sık konuşuluyor. Henüz GTA 6'nın varlığı bile kesinleşmedi ancak GTA 5'in çıkmasının üzerinden 6 yıl geçti.
GTA 6 Çıkacak mı?
Daha önceki GTA oyunları da aralarında uzun aralıklar olacak şekilde piyasaya sunulmuştu. Bu da GTA 6 için oyunseverleri beklenti içine soktu. Ancak Rockstar Games konu ile ilgili sessizliğini koruyor.
İşte GTA 6 Haritası
Öte yandan bir GTA hayranının, GTA 6 ile ilgili oluşturduğu harita ilgi topladı. Reddit kullanıcısı "Megahurst"ın hazırladığı harita, şimdiye kadar hayranların hazırladığı haritaların en büyüğü oldu.
Daha önceki GTA haritaları ABD merkezli haritalardı. Bu hayran da ABD'yi öne çıkaracak şekilde dev bir harita oluşturdu.
Bu konsept haritada, bugüne kadar ki tüm GTA haritaları birleştirildi ve ABD'nin gerçek haritasındaki gibi yerleştirildi.
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