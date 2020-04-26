Güney Kutbu Bile, İnsanların Verdiği Zararlardan Nasibini Alıyor

Görünene göre Antarktika'nın deniz buzulları da insanların okyanuslarda sebep oldukları plastik kirlenmesine karşı güvende değil. Araştırmacılar, göreceli olarak düşük seviyede olsa da, buzullarda mikroplastik örnekleri buldular.
Avusturalya'daki Tazmanya Üniversitesi'nden Deniz ve Antarktik Araştırmaları Enstitüsü bilim insanları tarafından bulguları bildirilen çalışmada, Doğu Antarktika'dan alınan buz örnekleri derin bir şekilde incelendi. Erimiş deniz buzunun elektron spektroskopi görüntülemesi, 14 farklı polimer tipinden 96 mikroplastik parçacığı örneğini – litre başına yaklaşık 12 – ortaya koydu.
Araştırmacılar, Kuzey Yarımküre'deki kutupta (Arktik) deniz buzunda göreceli olarak bol miktarda bulunmuş olsa da, bunun Antarktika'daki deniz buzu örneklerinde belgelenen ilk mikroplastik örneği olduğunu düşünüyorlar. 2018 yılında Norveçli araştırmacılar, Arktik'te plastik izlerine rastladıklarını, hatta bazı noktalarda ciddi plastik kirliliği ile karşılaştılar. Antarktika'da kısa süre önce bulunan mikroplastik yoğunluğu Arktik'te bulunana göre çok daha az olsa da, bunun iyi bir gelişme olmadığı kesin. Bu bölgenin uzaklığının bile kendisini plastik kirliliğinden koruyamamış olması, artık plastik kirliliğinin Dünya'nın okyanuslarının her noktasına yayıldığını işaret ediyor.
Bu plastiğin nereden geldiği sorusunun cevabı ise genel olarak deniz endüstrilerinde kullanılan polimerler olarak verilebilir. Tanımlanan plastiklerin %75'ini bu grup oluşturuyor ve bu da muhtemelen Güney Okyanusu'nda kullanılan plastik ağlardan veya balıkçılık ekipmanlarından döküldüklerini öneriyor.
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