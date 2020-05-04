Half Life: Alyx, Steam'de de Taşları Yerinden Oynattı

Half Life: Alyx, Steam cephesinde taşları yerinden oynatmayı başardı.

  • Levent Öztürk
Half Life: Alyx, Steam'de VR Çılgınlığını Artırdı
Valve

Görünene göre Half-Life: Alyx, VR oyunlara ciddi bir ivme sağlamış durumda. Road to VR, tarihi verileri ve doğrudan Valve verilerini kullanarak, Steam kullanıcılarının Nisan ayında 950.000 VR başlığını sisteme eklediklerini hesapladı ve bu, Mart ayına göre devasa bir sıçrama anlamına geliyor. Her ne kadar Steam bilgisi bunların tam olarak kaçının yeni olduğunu söylemese de (bazılarının sadece Steam'e ilk defa bağlanmış olmaları mümkün) Alyx'in SteamVR kullanımını daha önce görülmeyen bir şekilde artırdığı kesin.

Ayrıca gelen veriler, insanların hangi başlıkları kullandığına yönelik ipuçları da veriyor. Alyx'ten en büyük faydayı sağlayan, Nisan ayında payı iki katına çıkmış olan Oculus Quest. Quest'i bir PC başlığı olarak kullanabilme yeteneği, oyuncuları Alyx'in 23 Mart tarihli çıkışı ile de harekete geçirmiş olabilir.

Valve'ın kendi Index başlığı da daha fazla kullanım görmüş durumda ama bu oran daha düşük. Alyx için mükemmel başlık olarak tanıtılmış olmasına rağmen, yüksek fiyatı genel anlamda bir problem olarak görülüyordu. Çoğu oyuncu Oculus (%44,6) veya HTC (%30,3) başlıkları kullanıyor.

Bu durum VR oyunlarının ilerlemesine yardımcı olabilecek olsa da, verilere göre teknolojinin Steam kullanıcıları arasında yaygın olması için bir süre daha geçmesi gerekecek. 2,7 milyon bağlı başlıkla bile Steam kullanıcılarının sadece %1,9'u bir VR başlığına sahip. Alyx, geliştiricilerin daha ileri VR oyunları yazmalarını tetikleyebilir.

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