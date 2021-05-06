Microsoft Defender Güncellemesi Ortalığı Fena Karıştırdı

Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Reddit ve Microsoft forumlarındaki çok sayıda yazı, kullanıcıların önyükleme sürücülerinin dolmasına neden olan Microsoft Defender ile ilgili sorunlara işaret etmeye başladı. Bazı kullanıcılar boyut olarak 2KB'den küçük dosyaların sorunlara neden olduğundan şikayet ederken, diğerleri Windows Defender klasöründeki binlerce dosya tarafından ele geçirilen birden fazla gigabaytlık depolama alanı gördüklerini bildiriyor. Dosyalar ProgramData \ Microsoft \ Windows Defender \ Scans \ History \ Store klasöründe gözüküyor ve bu da büyük yedeklemelere neden oluyor.
Çok sayıda forum başlığında ve Reddit'teki uzun yanıt listesinde tahmin edilene göre hata, Windows Server 2016 ve 2019'da birden fazla güvenlik yazılımı çalıştıran kullanıcıları etkiliyor. Bazı kullanıcılar, önyükleme sürücüsünün dolması ve yavaşlamalara neden olması dolayısıyla klasörün kendisini açamadığını bildiriyor. Bazı yöneticiler Defender'da gerçek zamanlı korumanın devre dışı bırakılmasını önerirken, diğerleri Geçmiş klasöründeki dosyaları silmek için komut satırı komut dosyalarını paylaşmaya başladı.
Sorunu Microsoft'un destek ekipleriyle gündeme getiren bir kullanıcının başka bir Reddit başlığına verdiği yanıt, firmanın sorunu kabul ettiğini ve sorun için bir düzeltme başlattığını söylüyor. Bu, başka bir kullanıcının destek forumlarına yaptığı yorumla da doğrulanmış durumda. Suçlu, Motor 1.1.18100.5 sürümünde mevcut ve 1.1.18100.6 sürümüne ile düzeltiliyor. Ayrıca kullanıcının söylediğine göre güncelleme, "normal sürüm döngülerinde" kullanıcılara yayılmaya başladığını ve bugün genel kullanıcılara sunulacak.
Hata, Windows Server kullanıcılarının neden olduğu sistem yavaşlamaları ve yedekleme sorunları sayesinde sistem yöneticileri için anlaşılabilir bir şekilde rahatsız edici olabiliyor. Bu sorunla karşı karşıyaysanız, düzeltmeyi aramak için Windows Update'teki güncellemeleri kontrol etmenizde fayda olabilir...
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