Harry Potter dizisi geliyor! Oyuncular kimler olacak?

Harry Potter dizisi için hazırlıklar başladı! Ünlü kitap ve film serisi Harry Potter'ı duymayan kalmamıştır. Yeni gelişme ise Harry Potter dizisinin gelecek olması. Harry Potter dizisinin oyuncu kadrosunda kimler olacak? Dizi ne zaman çıkacak? soruları merak edilse de şuana kadar bu konularda detaylı bilgi paylaşılmadı. Öte yandan ortaya çıkan gelişmeler şu şekilde:
Harry Potter Dizisi mi Çıkıyor?
İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından yazılan yedi kitaplık serinin, Warner Bros tarafından çekilen ve yayınlanan film serisi vardı. Serinin geçtiği evrende dizi çekilmesi uzun zamandır bekleniyordu.
The Hollywood Reporter'ın haberine göre Harry Potter dizisi için çalışmalar başladı. WarnerMedia'dan HBO Max, senaristlerle görüşmeler gerçekleştiriyor.
Dizi ile ilgili çalışmaların başladığı açıklansa da herhangi bir senarist, aktör veya yönetmen ismi henüz verilmedi.
Öte yandan The Hollywood Reporter'ın iletişime geçtiği HBO Max ve Warner Bros, "Şu anda stüdyoda ya da yayın platformunda geliştirilmekte olan herhangi bir Harry Potter dizisi yok" dedi. Bu açıklama, dizi çalışmalarının başladığını henüz duyurmak istemediklerini ifade ediyor olabilir. Ancak dizi çalışmaları gerçekten sadece bir dedikodudan ibaret de olabilir. Önümüzdeki günlerde konunun netlik kazanacağı düşünülüyor.
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