The Witcher: Blood Origin dizisi geliyor! İşte konusu ve oyuncuları

The Witcher'ın izleyiciler tarafından sevilmesinin ardından dijital yayın devi Netflix şimdi de The Witcher: Blood Origin dizisi için çalışıyor. Netflix, dizide Éile karakterine hayat verecek kişinin Jodie Turner-Smith olduğunu duyurdu. İşte diziye dair tüm detaylar...

The Witcher: Blood Origin dizisi geliyor! İşte konusu ve oyuncuları

Online dizi ve film içerik platformu Netflix, içeriklerine yenisini eklemeye devam ediyor. Başrolde Henry Cavill'ın yer aldığı The Witcher dizisi izleyiciler tarafından oldukça fazla sevildi. Netflix bu memnuniyetin ardından şimdi de The Witcher: Blood Origin dizisine başlıyor.

The Witcher: Blood Origin canlı çekim tekniği kullanılarak 6 bölümlük bir mini dizi olarak karşımıza çıkacak. Dizi sorumlusu Declan de Barra, yürütücü yapımcı görevini Lauren Schmidt Hissrich ile paylaşıyor.

Andrzej Sapkowski, dizinin kreatif danışmanı olarak görev alıyor. Hivemind'ten Jason Brown ve Sean Daniel ile Platige Films'ten Tomek Baginski ve Jarek Sawko ise diğer yürütücü yapımcılar arasında.

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

The Witcher dünyasından 1200 yıl önce bir elf dünyasında geçen Blood Origin, zamana yenik düşmüş bir hikayeyi anlatıyor. Dizi, ilk Witcher'ın kökenleriyle birlikte canavarları, insanları ve elfleri bir araya getiren kürelerin birleşimine ışık tutacak.

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN DİZİSİ OYUNCULARI BELLİ Mİ?

Netflix, dizide Éile karakterine hayat verecek kişinin Jodie Turner-Smith olduğunu duyurdu. Ancak dizideki diğer oyuncular ve çıkış tarihi henüz belli olmadı.

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