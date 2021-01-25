The Witcher: Blood Origin dizisi geliyor! İşte konusu ve oyuncuları

The Witcher'ın izleyiciler tarafından sevilmesinin ardından dijital yayın devi Netflix şimdi de The Witcher: Blood Origin dizisi için çalışıyor. Netflix, dizide Éile karakterine hayat verecek kişinin Jodie Turner-Smith olduğunu duyurdu. İşte diziye dair tüm detaylar...