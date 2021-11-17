Harry Potter ve ekibi yeniden Hogwards'a dönüyor! (Özel bölüm)

HBO Max tarafından düzenlenen serinin ilk filmi Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 20. yılına özel bir buluşma için Hogwarts'ta bir araya gelecek. Filmlerin yapımcısı Chris Columbus'un da programa katılacağı söyleniyor.
Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts
Harry Potter 20th Anniversary: ??Return to Hogwarts ismiyle karşımıza çıkan yapım, yeni yılın ilk gününde HBO Max'te yayınlanacak. Yapımda derinlemesine röportajlar ve oyuncu sohbetleri gerçekleşirken büyüleyici bir hikaye anlatılacak. Ayrıca HBO Max'te film serisinin tamamı yayına girecek.
Buluşmaya Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Jason Isaacs, Imelda Staunton, James Phelps, Tom Felton, Oliver Phelps, Mark Williams, Alfred Enoch, Bonnie Wright, Matthew Lewis, Evanna Lynch ve Ian Hart'ın da katılımları bekleniyor.
"Bu Bir Saygı Duruşu Niteliğinde"
Warner Bros'un Küresel Çocuklar, Genç Yetişkinler ve Klasikler Başkanı Tom Ascheim konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin çıkışından bu yana inanılmaz bir yolculuk oldu. Bu olağanüstü ve birbirine bağlı evrenin nasıl evrimleştiğine tanık olmak en hafif tabiriyle büyülüydü.
Bu retrospektif ve olağanüstü film serisi, kalbini ve ruhunu ortaya koyan yetenekli oyuncu kadrosu ve ekipten, 20 yıl sonra Büyücü Dünyası'nın ruhunu canlı tutmaya devam eden tutkulu hayranlara kadar, bu kültürel fenomenin hayatlarına dokunduğu herkes için bir saygı duruşu niteliğindedir."
"Çok Özel ve Kişisel Bir Yolculuk"
Harry Potter 20. Yıldönümü: Hogwarts'a Dönüş'ün yapımcılığını üstlenen Casey Patterson ise şu ifadeleri kullandı:
"Hepsi 20 yıl önce başladıkları Hogwarts'ın orijinal setlerine geri dönüyor. Bu inanılmaz oyuncu kadrosu sayesinde havayı kokladığınızda ciğerlerinize sihir doluyor. Hayranlarını bu inanılmaz filmlerin yapımına dair çok özel ve kişisel bir yolculuğa çıkarmaya hazırlandıkları zaman heyecanları hissediliyor."
Harry Potter Kaç Bölüm?
J. K. Rowling tarafından yazılan Harry Potter kitaplarının sinema uyarlaması olan seride toplam sekiz bölüm yayınlandı. Filmlerin yapımcılığı, Warner Bros tarafından gerçekleşti. Serinin ilk filmi 2001 yılında, habere konu olan Harry Potter ve Felsefe Taşı, son filmi ise 2011'de de vizyona giren Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 oldu.
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