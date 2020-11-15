Hayat Ne Zaman Normale Dönecek? Prof. Dr. Uğur Şahin Yorumladı...

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı esir aldı... Peki, hayat ne zaman normale dönebilir? Şu ana kadar bugünden yarına bir çözüm görünmüyor. Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin'e göre ise gelecek yıl 'normal' bir kış geçirebiliriz.