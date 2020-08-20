İngiliz polisi yüz tanıma teknolojisiyle insanların duygularını anlayacak

İngiliz polisi sokakta gezinen insanların ruh hallerini, jest ve mimiklerini çözümleyebilmek için tasarladıkları yapay zeka teknolojisinde test aşamasına geldi. Test için İçişleri Bakanlığı'ndan finansman aldı...