İngiliz polisi yüz tanıma teknolojisiyle insanların duygularını anlayacak

İngiltereli bir polis birliği CCTV görüntülerini analiz ederek insanların duygu durumları hakkında çıkarım yapan bir yüz tanıma sistemini denemeye hazırlanıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Lincolnshire Polis Departmanı söz konusu teknolojiyi test etmek için İçişleri Bakanlığı'ndan finansman aldı.
KİMLİKLER KOLAYLIKLA SAPTANABİLECEK
Lincolnshire polisi, sokakta gezinen insanların ruh hallerini, jest ve mimiklerini çözümleyebilecek. Ayrıca yeni teknoloji şapka, gözlük, şemsiye gibi kişilerin eşgallerinin belli olmasını engelleyen nesnelerle bile kimliklerini saptayabilmeyi sağlayacak.
Sivil özgürlükler grubu Big Brother Watch'ın direktörü Silkie Carlo konuyla ilgili "İçişleri Bakanlığı'nın bu proje için ayırmış olduğu oldukça büyük bir hibe var. Kendilerini hukuki açıdan tehlikeye sokacak şeyler üzerinde çalışıyorlar, insan haklarını ihlal ediyorlar ve devletin halk üzerindeki gözetimini arttırıyorlar" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı, 'Polisi yüz tanıma gibi yeni teknolojileri katı bir yasal çerçeve içinde güvenli bir şekilde kullanma yetkisi vermeye kararlıyız' dedi.
Sadece bu hafta Temyiz Mahkemesi polis tarafından yüz tanıma teknolojisinin kullanımının gizlilik ve veri koruma yasalarına müdahale ettiğine karar verdi.
OTOMATİK YÜZ TANIMA KULLANIMINA İTİRAZDA BULUNULDU
Medeni haklar kampanyacısı 37 yaşındaki Ed Bridges, Güney Galler Polisi'ne, otomatik yüz tanıma (AFR) kullanımının onu 'sıkıntıya' yol açtığını iddia ederek yasal bir itirazda bulundu.
2017'de Cardiff'te Noel alışverişi yaparken ve 2018'de şehrin Motorpoint Arena dışında barışçıl bir silah karşıtı protestoda yüzünü taradı. Salı günü verdiği bir kararda, üç Temyiz Mahkemesi yargıcı, gücün AFR kullanımının yasadışı olduğuna karar vererek, Bay Bridge'in davasında öne sürdüğü beş gerekçeden üçüne itiraz etmesine izin verdi.
Kararda yargıçlar, Güney Galler Polisi tarafından denenmekte olan sistem olan AFR Konumunun nerede kullanılabileceği ve kimin bir izleme listesine alınabileceği konusunda net bir kılavuz olmadığını söylediler. Bridges "Bu teknoloji, müdahaleci ve ayrımcı bir kitle gözetleme aracıdır," diye ekledi.
Bay Bridges'in davası geçen yıl Eylül ayında Yüksek Mahkeme'de teknolojinin kullanımının hukuka aykırı olmadığı sonucuna varan iki kıdemli yargıç tarafından reddedildi.
TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILIYOR
Emniyet Müdürü Matt "2017 ve 2018'deki davalar mahkemeler tarafından değerlendirildiğinden beri politikalarımız çoktan gelişti ve şimdi İçişleri Bakanlığı ve Gözetim Kamera Komiseri ile yapmamız gereken ilave düzenlemeler ve gerekli diğer müdahaleler hakkında görüşmeler yapıyoruz." dedi.
Güney Galler Polisi, 2017'den beri teknoloji üzerinde bir deneme yapıyor.
Kuvvet, karara itiraz etme niyetinde olmadığını da ekledi.
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