HDMI mı, DisplayPort mu: Hangisi Daha İyi, Hangisini Tercih Etmeli?

Bugünlerde pek çok grafik kartı üzerinde hem HDMI hem DisplayPort bağlantısını görmek mümkün olmasına rağmen HDMI ve DisplayPort arasındaki rekabet aslında sürüyor. AMD tarafında RX 6800 ve RX 6700 XT gibi en iyi Radeon ekran kartları ile RX 5500 XT ve NVIDIA GeForce GTX 1660 Super gibi fiyat/performans ekran kartları, hem HDMI hem DisplayPort ile beraber geliyor. Fakat monitör tarafına baktığımızda bazen 2 porttan yalnızca birinin yer aldığını görüyoruz. Peki, hangisini seçmek lazım?
HDMI Bağlantısı
HDMI, yüksek çözünürlüklü multimedya arayüzü olarak 2003 yılında ortaya çıktı ve tüketici AV standartlarında kullanılan çok sayıda analog formatı (RF, SCART, Kompozit, S-VHS, RGB vb) tek bir kabloda dijital olarak sağlamak için tasarlandı.
HDMI, TV'ler, DVD oynatıcılar ve tüketici elektroniği dünyasına oldukça yayın şekilde kullanılıyorken, Kasım 2017'de piyasaya sürülen HDMI 2.1 ile beraber HDR, oyunlar için daha az görüntü gecikmesi, 8K çözünürlük desteği ve uzamsal ses gibi yeni özellikleri de tüketicilere sundu. 48Gbps'lik gelişmiş bant desteğinin sahibi olan HDMI 2.1, 120 fps'de 10K'ya kadar çözünürlükleri taşıyabiliyor ve bu da modern bir ev sineması kurulumu için hayli yeterli.
DisplayPort Bağlantısı
HDMI'ın evlere girmesinden 3 yıl sonra ise DisplayPort geldi. Esas amacı ekran kartı ve monitör dünyasına girmek olan DisplayPort, çok geçmeden de zaten istediğini elde etti. HDMI'a göre ilk önemli avantajı herhangi bir telif hakkı içermemesi olan DisplayPort, HDMI'dan farklı olarak yeni bir standart olarak 2006 yılında tanıtıldı.
Teknik olarak HDMI'dan daha başarılı video ve ses taşıma kabiliyetine sahip olan DisplayPort, tek kablo üzerinden birden fazla monitör çıkışına imkan tanımasıyla da avantaj yaratıyor. Böylece 1920x1200 çözünürlükte 4 farklı monitöre, 2560x1440 çözünürlükte ise 2 farklı monitöre görüntü aktarabilen DisplayPort, 2019 yılında eriştiği 2.0 sürümüyle beraber ise 80 Gbit/s'lik maksimum bant genişliğine ulaşmış durumda.
Hangisini Seçmeli?
Teknik olarak ev tipi kullanımlarda, normal görüntü aktarımlarında gecikme açısından HDMI ile DisplayPort arasında herhangi bir fark bulunmamasına karşın, konu oyun olduğunda ise özellikle DisplayPort'un öne çıktığını görüyoruz. O anlamda oyun platformları için DisplayPort bağlantısına dikkat etmek gerektiğini söyleyebiliriz; geri kalan video aktarımları için ise HDMI bağlantısını kullanabilirsiniz. Fakat unutulmaması gereken bir nokta daha var ki, o da ikisi arasında bir seçim yapacağınızda, her 2 bağlantının da sürümlerine bakmanız gerektiği.
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