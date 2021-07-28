HDMI mı, DisplayPort mu: Hangisi Daha İyi, Hangisini Tercih Etmeli?

HDMI veya DisplayPort bağlantısı arasında ne farklar var? hangisini seçmek daha doğru, hangisi daha iyi?

  • Ercan Uğurlu
HDMI vs DisplayPort: Hangisi Daha İyi?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri
BİM 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda taşınabilir şarj aleti sürprizi!
Yuvam Dünya "İklim Dostu Yaşam Rehberi"ni Yayımladı

Günün En çok Okunanları
AGON by AOC'nin Yeni Oyun Evreni
Sahte Windows 11'ler, Gerçek Windows 11'i Beklemeden Ortaya Çıktı!
Audi RS Q E-Tron, Arazi Araçlarının Tarihini Değiştirmeye Hazırlanıyor!
Türkiye'de Genç İşsizlik Sorun Olmaktan Çıkacak. Peki, Nasıl?
Türkiye Bu Bayramda da BiP'ten Bayramlaştı

 

 