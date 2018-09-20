Hem Önde Hem Arkada Ekranı Olan Telefon İlgi Çekti
Hem önünde, hem de arkasında ekran bulunan bu telefon sizce geleceğin telefonu olabilir mi?
Akıllı telefon tasarımları önümüzdeki birkaç yıl boyunca heyecan verici bir hızla çeşitlenecek. Tasarımlar yıllardır sıradanlaşmışken, yeni katlanabilir ekranların duyurulması ile piyasa biraz olsun canlanmıştı. Görünen o ki katlanan ekranların yanı sıra farklı bir tasarımla yaratıcılığını ortaya koyan bir şirketle daha karşı karşıyayız. Hem ön hem de arkada ekranları olan akıllı telefon, görenleri hem şaşırtıyor hem de "neden?" sorusunu akıllara getiriyor.
Buna neden ihtiyaç duyacağınızı söylemek zor, ama yeni ortaya çıkan videonun gerçek olabileceği ortada. Telefonu tanımlamak için bir model numarası olmamasına rağmen, telefon daha önce sızan Nubia Z18'lere benziyor. Eğer bu telefon seri üretime geçerse, Nubia'nın tasarımı nasıl bir reklam ile kitlelere pazarlayacağını görmek bir hayli ilginç olacak. Bu örnek biraz abartı olsa da, geçtiğimiz yıllarda Meizu gibi firmaların telefonlarında kullandığı çift ekranları görmüştük.
Yine, bu sadece ilgi çekmek için yapılmış bir gösteri cihazı olabilir, ancak Nubia'nın modeliyle olan benzerlikler oldukça esrarengiz ve bu da yakında piyasaya sürülebileceği anlamına gelebilir.
Yavuz Alp Şimşek
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