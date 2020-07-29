TikTok fenomenlerine Instagram Reels'e geçmeleri için para mı veriliyor?

TikTok'un hızlı yükselişi rakiplerini de harekete geçirdi. Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın TikTok'a rakip olacak Reels adlı bir özellik geliştirdi. Facebook TikTok'taki kullanıcılara Reels'e geçmeleri için teklifler sunuyor...

Facebook, Tiktok fenomenlerini Instagram Reels'e geçmeye çağırıyor

Instagram Reels kullanıcıların kısa videoları paylaşmasına imkan sağlayan bir platform. Bu özellik ile kullanıcılar TikTok'ta olduğu gibi eğlenceli videolar paylaşabilecek. Facebook'un bu yeniliğe olan ilgiyi artırmak adına TikTok'taki içerik üreticileri Reels'e gelmesi için para teklif ettiği belirtiliyor.

Facebook, video içerik üretimi için teklif götürdüğü kişilere ücret ödeme sözü de veriyor. Ancak bunun karşılığında içerik üreticilerinin gizlilik sözleşmesine de imza atmasını istiyor.

İçeriden kaynaklar, Facebook'un en çok takipçisi olan içerik üreticilerine yüz binlerce dolar tekliflerde bulunduğunu ve içeriklerini sadece Reels'te paylaşacak kişilere daha fazla para teklif ettiğini ifade ediyor. Forbes'ta yer alan habere göre Instagram, kısa süreli video özelliği Reels'i ağustos ayı başında yayınlayacak.

INSTAGRAM REELS NEDİR, NELER SUNACAK?

Reels özelliği ile Instagram, kullanıcıların ses ve müzik içeren kısa videolar paylaşmasına ve düzenlemesine izin verecek. Hazırlanan bu kısa videoların süresi 15 saniyeyi geçmeyecek. Kullanıcılar Instagram Reels üzerinden oluşturdukları bu videoları özel bir sekme altında saklayabilecekler ve hikayelerinde paylaşabilecekler.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Trabzon Alanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası finali heyecanı
BİM 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Kulaklık ve birçok ürün...
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu fırsatı
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Günün En çok Okunanları
Spotify'ın Görünümünü Kişiselleştirmenin En Kolay Yolu
2020 Serisi LG TV Serisinin Oyunculara Sunduğu Avantajlar Neler?
Epic Games'ten Google Play ve Apple App Store'a Sert Eleştiri
En kapsamlı deney: Öksürük-hapşırık-konuşma! Hangi maske ne kadar koruyor?
Logitech G, PRO X LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Kulaklığını Tanıttı

 

 