TikTok fenomenlerine Instagram Reels'e geçmeleri için para mı veriliyor?

TikTok'un hızlı yükselişi rakiplerini de harekete geçirdi. Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın TikTok'a rakip olacak Reels adlı bir özellik geliştirdi. Facebook TikTok'taki kullanıcılara Reels'e geçmeleri için teklifler sunuyor...