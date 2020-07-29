TikTok fenomenlerine Instagram Reels'e geçmeleri için para mı veriliyor?

Instagram Reels kullanıcıların kısa videoları paylaşmasına imkan sağlayan bir platform. Bu özellik ile kullanıcılar TikTok'ta olduğu gibi eğlenceli videolar paylaşabilecek. Facebook'un bu yeniliğe olan ilgiyi artırmak adına TikTok'taki içerik üreticileri Reels'e gelmesi için para teklif ettiği belirtiliyor.
Facebook, video içerik üretimi için teklif götürdüğü kişilere ücret ödeme sözü de veriyor. Ancak bunun karşılığında içerik üreticilerinin gizlilik sözleşmesine de imza atmasını istiyor.
İçeriden kaynaklar, Facebook'un en çok takipçisi olan içerik üreticilerine yüz binlerce dolar tekliflerde bulunduğunu ve içeriklerini sadece Reels'te paylaşacak kişilere daha fazla para teklif ettiğini ifade ediyor. Forbes'ta yer alan habere göre Instagram, kısa süreli video özelliği Reels'i ağustos ayı başında yayınlayacak.
INSTAGRAM REELS NEDİR, NELER SUNACAK?
Reels özelliği ile Instagram, kullanıcıların ses ve müzik içeren kısa videolar paylaşmasına ve düzenlemesine izin verecek. Hazırlanan bu kısa videoların süresi 15 saniyeyi geçmeyecek. Kullanıcılar Instagram Reels üzerinden oluşturdukları bu videoları özel bir sekme altında saklayabilecekler ve hikayelerinde paylaşabilecekler.
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