Heyecanlandıran keşif! Derin denizdeki muhteşem canlı: Domuz kalamarı

Derin denizlerde pek çok ilginç canlı olduğunu duymuşsunuzdur. Birbirinden farklı canlılara bir yenisi daha eklendi: Domuz kalamarı. İşte kaydedilen görüntüler ve detaylar...