Heyecanlandıran keşif! Derin denizdeki muhteşem canlı: Domuz kalamarı

Okyanus, nefes kesici sırlarla dolu, muhteşem görünümlü yaratıklarla dolu gizemli bir yerdir. Örneğin, son zamanlarda internette milyonlarca beğeni alan bu küçük canlı, bu muhteşem bölgeden bir örnek...
Bu hayranlık uyandıran tuhaf yaratığa domuz kalamarı deniyor. Bilimsel adı ise Helicocranchia pfefferi. Palmyra Atolü yakınında, Pasifik Okyanusu'nun yaklaşık 4,544 fit derinliğinde keşfedilen bu canlı oldukça ilgi çekici.
Araştırmacılar, domuz kalamarı adlı bu canlıyı, bir su altı aracı kullanarak tespit etti.
"Şişirilmiş Kalamar Gibi"
Bilim adamlarının keşif ile ilgili notlarında şu ifadeler yer aldı: "Küçük dokunaçlara sahip ve etrafta sallanan küçük bir şapkası olan şişirilmiş bir kalamar gibi. Daha önce buna benzer bir şey görmedim."
Domuz Kalamarı 10 cm Boyutlarında
Yetişkin bir domuz kalamarının ortalama boyutu yaklaşık 10 cm.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın