Heyecanlandıran keşif! Derin denizdeki muhteşem canlı: Domuz kalamarı

Derin denizlerde pek çok ilginç canlı olduğunu duymuşsunuzdur. Birbirinden farklı canlılara bir yenisi daha eklendi: Domuz kalamarı. İşte kaydedilen görüntüler ve detaylar...

Derin denizde keşfedilen muhteşem canlı: Domuz kalamarı

Okyanus, nefes kesici sırlarla dolu, muhteşem görünümlü yaratıklarla dolu gizemli bir yerdir. Örneğin, son zamanlarda internette milyonlarca beğeni alan bu küçük canlı, bu muhteşem bölgeden bir örnek...

Bu hayranlık uyandıran tuhaf yaratığa domuz kalamarı deniyor. Bilimsel adı ise Helicocranchia pfefferi. Palmyra Atolü yakınında, Pasifik Okyanusu'nun yaklaşık 4,544 fit derinliğinde keşfedilen bu canlı oldukça ilgi çekici.

Araştırmacılar, domuz kalamarı adlı bu canlıyı, bir su altı aracı kullanarak tespit etti.

"Şişirilmiş Kalamar Gibi"

Bilim adamlarının keşif ile ilgili notlarında şu ifadeler yer aldı: "Küçük dokunaçlara sahip ve etrafta sallanan küçük bir şapkası olan şişirilmiş bir kalamar gibi. Daha önce buna benzer bir şey görmedim."

kalamar

Domuz Kalamarı 10 cm Boyutlarında

Yetişkin bir domuz kalamarının ortalama boyutu yaklaşık 10 cm.

Piglet Squid Siphon Looks Like a Snout | Nautilus LivePiglet Squid Siphon Looks Like a Snout | Nautilus Live
"What are you?" "What is that?!" The Nautilus team enjoyed a quick close-up with a see-through piglet squid (Helicocranchia sp.), named for its large siphon that looks like a snout. Able to regulate buoyancy with an ammonia-filled internal chamber, this stunning squid is often observed with its tentacles flared above its head. Spotted at 1385m near Palmyra Atoll. Learn more about this expedition: -------------------------------------- E/V Nautilus is exploring unknown regions of the ocean seeking out new discoveries in biology, geology, and archaeology. Join us 24/7 for live video from the seafloor and to ask questions of our explorers currently aboard Nautilus: Follow us on social media for dive updates, expedition highlights, and more: Subscribe on YouTube: Facebook: Twitter: Instagram:

domuz kalamarı

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