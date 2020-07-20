Siyahtan Bile Daha Siyah; Korkunç Görünüyor: İşte En Korkunç Balık Türü

Araştırmacıların okyanusun derinlerinde buldukları bu balıklar, hem "siyahtan bile daha siyah", hem de oldukça korkutucu görünüyor.

20 Temmuz 2020 15:00

Levent Öztürk