Heyecanlandıran UFO'lar dünyalı çıktı!
İngiltere'den gelen gizemli UFO görüntülerinin altından, yine Dünyalılar çıktı!
Geçen hafta Cornwall'dakilerin sosyal medya gönderilerini takip ettiyseniz, İngiliz yarımadasında uzaylı istilasının başladığını düşünüyor olabilirsiniz. Instagram ve Twitter'da birbiri ile bağlantısı yok gibi görünen birçok kişi, gökyüzünde topluca hareket eden garip nesnelerin videolarını #ufocornwall hashtag'i ile paylaştılar. Ancak iyi haber hemen ardından geldi: Bunlar uzaylı değildi ve Dünya'yı işgal etmiyorlardı. Muhtemelen Eden Projesi'nin işiydi.
Eden Projesi, Cornwall'da bir seri devasa seradan oluşuyor. Burada birbirine bağlı transparan kubbeler var ve bunların içi egzotik bitkilerle dolu. Görsel olarak etkileyici bir mekan ve yakında Uzaya Yolculuk diye yeni bir eğlence programı başlatacak, bunun içinde Astronot Akademisi, bir astronomi fotoğraf sergisi ve "Uzaylılarla Karşılaşma" diye bir bölüm olacak.
UFO videolarının Eden Projesi'nin uzaylı-temalı şovuyla ilgili olduğu ve onun tarafından yönetildiği kesinlik kazanmış gibi görünüyor.
Eden Projesi, Uzaylı Karşılaşması'nın temasını şöyle açıklıyor: "Bir uzaylı gemisi Eden'e çakıldı ve içindekiler burada mahsur kaldı. Biz de bu gizemli yaşam formlarıyla iletişim kurmak için yollar arıyoruz -- bize sinyallerini ve dillerini deşifre etmede yardım edebilir misiniz?" Bu biraz 2016 filmi "Arrival"ı andırıyor.
Pazartesi günü gönderilen bir Tweet'teki videodaki Eden Projesi'ne doğru topluca hareket eden UFO'lar da sosyal medyadaki videoların nereden geldiğini açıklıyor.
H. Hüseyin Öztürk
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