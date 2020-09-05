Hızlı mmWave 5G, Tüm iPhone 12'lerde Olmayacak

5G bağlantısının bütün potansiyelini kullanmak istiyorsanız, bunun için iPhone 12 Pro Max'ı satın almanız gerekebilir.
"Sektördeki bir kaynakla" konuştuğunu iddia eden Fast Company'ye göre mmWave 5G'yi destekleyen tek Apple telefonu, en üst seviye model olan iPhone 12 Pro Max olacak. Sub-6 standardının ise tüm iPhone 12 modellerinde desteklenmesi bekleniyor. mmWave daha yüksek bir radyo spektrumunu kullandığından, çok daha yüksek hızlara çıkabiliyor ancak binaları ve engelleri aşmada Sub-6 kadar etkili değil ve kurulumu daha pahalı. Bu yüzden Sub-6 daha yaygın ve sadece bir standardı destekleyecek telefonlarda tercih edilmesi daha yerinde.
Belki daha da önemlisi rapora göre iPhone 12 Pro Max'ın mmWave'i destekleyen sürümleri, sadece ABD, Japonya ve Güney Kore'de satılacak. Bu durumda dünyanın geri kalan her yerinde hangi modeli alırsanız alın, Sub-6'yı kullanacaksınız.
Son olarak rapor, fiyatı daha düşük olan bir 4G iPhone 12 modelinin 2021'in ilk yarısında tanıtılacağını ve iPhone SE 2020'nin yerine geçeceğini söylüyor.
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