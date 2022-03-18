Holoride ile, Audi Modellerine Araç İçi Sanal Gerçeklik Geliyor

Audi, oyun, film ve daha fazlası için tasarlanmış bir araç içi sanal gerçeklik sistemi olan Holoride'i duyurdu. Araç içi eğlence teknolojileri bu gelişme ile bir üst seviyeye taşınıyor. Otomobil üreticileri araçları hem daha güvenli hem de daha eğlenceli hale getirmek için teknolojinin sunduğu tüm fırsatlardan yararlanıyorlar.
Haziran 2022'den itibaren Audi yolcuları oyunları, filmleri ve diğer içerikleri görüntülemek için HTC'nin Vive Flow sanal gerçeklik gözlüklerini (veya Holoride tarafından desteklenen herhangi bir Bluetooth VR başlığı) kullanabilecekler. Bu hizmetten, MIB 3 donanımlı Audi sahipleri yararlanabilecek. Holoride, aşağıdaki Audi modelleri ile uyumlu olacak:
- A4
- A5
- A6
- A7
- A8
- Q5
- Q7
- Q8
- e-tron
- e-tron GT quattro
Audi, teknolojinin özel sanal içeriği gerçek zamanlı olarak otomobilin sürüş hareketlerine uyarlayabileceğini söylüyor. Örneğin, araba sağa dönüyorsa, hayali dünyadaki uzay gemisi de sağa yatacak, araba hızlandığında, uzay gemisi de hızlanacak.
Holoride ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da (Almanya ve İngiltere ile başlatarak) piyasaya çıkacak. Avrupa'daki diğer ülkeler 2023'te eklenecek ve Audi gelecekte Asya pazarlarına da genişleyeceğini açıkladı.
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