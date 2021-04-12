Homend Alex Robot Süpürge Tanıtıldı

Karaca ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, hayatı kolaylaştıran ürünler sunarak fark yaratmaya devam eden Homend, geliştirdiği Alex Robot Süpürge ile yeni bir pazara daha giriş yaptığını düzenlediği lansman toplantısıyla duyurdu. Toplantıya, Karaca Grup Marka Direktörü Dilek Terliksiz ile Karaca Marka ve Ürün Pazarlama Müdürü Sultan Köse katıldı.
Karaca Grup Marka Direktörü Dilek Terliksiz lansman toplantısında, Homend ve Karaca işbirliğinin sektöre yenilikçi bir bakış kazandırmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek şunları aktardı: "Türkiye'de ilkleri gerçekleştirerek sektörün lider markası olmaya devam eden Karaca, küçük ev aletleri markası Homend ile bir süre önce gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde dünyada 10'dan fazla ülkede, Türkiye'de de 1.000'den fazla satış noktasıyla Homend ürünlerinin tüketicilerle buluşmasını sağlamaya devam ediyor. Karaca Grup olarak vizyonumuz, Türkiye'den yönetilen, ürünlerini Türk tasarımcıların ve mühendislerin ortaya çıkardığı, inovasyonları dünyanın diğer markaları tarafından da kullanılan ve alanında dünyaca bilinen bir marka olmak. Bu işbirliği sayesinde de tüketicilerimize sunacağımız yeniliklerle de pazara öncülük etmeyi sürdürmek istiyoruz. Gerek üstün teknolojik özellikleri ve performansı gerekse yetkili servis ve satış sonrası destek hizmetleri ile rakiplerinden ayrışan bir ürün olarak geliştirdiğimiz Homend Alex Robot Süpürge'nin de bu anlamda güzel bir örnek oluşturduğunu düşünüyoruz."
Lansman toplantısındaki konuşmasında, robot süpürge pazarında satış sonrası hizmet anlamında bir fırsat alanı da gördüklerini söyleyen Terliksiz, pazarın 1 yıl içinde özellikle pandemi dönemi ile birlikte 5 kat büyüdüğünü aktardı. "Biz Alex'le robot süpürgeyi yenilikleri takip eden küçük bir kitlenin yanı sıra tüm Türkiye'ye duyurmak istedik, bu anlamda bir misyon sahiplendik," diyen Terliksiz şöyle konuştu: "Robot süpürgeler teknolojik cihazlar olarak hayatımıza yeni girdikleri için kullanmasını bilmediğinizde istediğiniz performansı göstermez. Bu bağlamda da bilen bilmeyen kitleye hem doğru kullanıma yönelik hem de hane testlerinde gördüğümüz, tüketicilerin kullanımda zorlandıkları noktalara yönelik bilgilendirmeler; kurulum videoları, dokümanlar hazırladık. "Robot dostu ortam" oluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptık. Bunun yanı sıra satış sonrasında canlı destek, özel Alex hattı, Alex uzmanlarıyla görüntülü görüşme gibi, tüketicilerin bu yolcuklarında yanlarında olduğumuzu vurgulayacak hazırlıklar yaptık."
Köşeli tasarımı ile kalıpları yıkıyor
Dilek Terliksiz Homend'in, temizliğin iş değil keyif olması gerektiği düşüncesiyle geliştirdiği ilk robot süpürge olan Alex'in, Alex Pro 1290 ve Alex 1280 olarak iki ayrı modeli bulunduğunu aktararak şu bilgileri verdi: "Mapping algoritması sayesinde temizleyeceği alanın haritasını çıkararak temizlik için en ideal rotayı oluşturan Alex, rampa çıkma kabiliyeti, zemin algılama teknolojisi ve kir sensörü sayesinde farklı zeminlere göre gücünü en verimli şekilde kullanıyor. Alex'in tasarımı da alışılmış yuvarlak robot süpürgelerden farklı. Köşeli tasarımı sayesinde, özellikle köşelerde kalan kör noktalarda bile tam temizlik sağlıyor. Üstelik yuvarlak robotlara göre yüzde 40 daha uzun fırçalarıyla zemin üzerinde daha geniş bir alanı temizleyerek zamanı da verimli kullanıyor."
Temizlik sırasında kendi kendini şarj ediyor
Temizlik esnasında şarjı azalınca kendi kendini şarj edebilme özelliğine de sahip olan Alex böylece, 90 dakika boyunca gücünden ve performansından hiç bir şey kaybetmeden çalışabiliyor. 2.5 KPA Emiş Gücü ile temizlikte fark yaratırken, XL toz hanesi ve paspas yapabiliyor olmasıyla da kullanıcılarının hayatına önemli bir konfor sağlıyor. Akıllı algoritması ve kamerası ile görevini en verimli şekilde yerine getirebilmek için kendi yol haritasını belirleyebilen, ortam bilgisini anlık olarak yenileyen Alex, özellikle emekleyen çocuğa sahip aileler, alerjik bünyeye sahip olanlar ve evcil hayvan dostlarının ilk tercihi olacak.
Erkeklere temizlik yapmayı sevdirecek teknolojik oyuncak
Oldukça hızlı olan Alex 20 m2'lik bir alanı 10 – 15 dakika içerisinde temizlerken, aplikasyonu sayesinde ev dışından kontrol edilebilme özelliğine de sahip. Karaca Grup Marka Direktörü Dilek Terliksiz, Alex ismi ile kişiselleştirdikleri cihazın, Türkçe konuşabilmesi nedeniyle tüketiciler tarafından da daha çok tercih edileceğini düşündüklerini belirtti. "Homend Alex'in temizlikte kadın ve erkek tüm tüketicilerin sağ kolu olacağını ve teknolojik bir oyuncak olarak da erkekler için temizliği keyifli bir aktiviteye dönüştüreceğini düşünüyoruz" diyen Terliksiz, Homend'in mutlu, keyifli ve yaratıcı yönü kuvvetli anlamlı yeniliklerle hayata hizmet eden elektrikli ev aletleri geliştirmeye devam edeceğini söyledi.
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