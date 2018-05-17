Honor 10 mu Yoksa Huawei P20 mi?
Çin'den gelen Honor 10 ve Huawei P20'yi karşılaştırdık. İki telefon, aslında düşündüğünüzden de daha çok bir birine benziyor!
Honor 10 yüksek seviye donanımı ve el yakmayan fiyatıyla piyasaya iniş yaptı, ancak bir çok uzmana göre çok benzeri bir telefonu zaten satın alabilirdiniz; o da Huawei P20. Bunun sebebi Honor'u aslında Huawei'ye ait bir alt marka olması, bu yüzden iki amiral gemisi arasında büyük benzerlikler bulunuyor. Yine de Huawei P20'nin biraz daha pahalı olduğunu hatırlatalım.
Tasarım
Honor 10 ve Huawei P20 telefonlarının ikisi de cam sırta sahip ve iki cihaz da benzer renk değiştiren kaplama ile kaplı. Yani iki telefon da ışığın vurduğu açı ve sizin bakış açınıza göre renk değiştiren "yanar dönerli" bir görünüme sahip. İki telefonun arkası da oldukça sade görünse de, Honor 10'un 15 katmanlı kasa yapısı ışığın resmen dans etmesine sebep oluyor. Son olarak iki cihaz da metal çerçevelere sahip.
Her iki telefon da alt çerçevelerinde bir parmak izi tarayıcısı bulunduruyor ancak Honor 10'unki camının altında konumlanmış ve telefonun ön yüzünde düzgün bir yüzey oluşturuyor. Bu, Huawei P20'nin daha fazla maliyete rağmen yönetemediği bir numara.
Huawei P20 ve 149.6 x 71.2 x 7.7mm, Honor 10 ise 149.1 x 70.8 x 7.7mm ebatlarına sahip. Huawei P20 biraz daha ufak da olsa 165g ile Honor 10'un 153g ağırlığından biraz daha ağır.
Ekran
Honor 10, 5.84 inç 1080 x 2280 IPS LCD ekrana, 19: 9 en boy oranına ve inç başına 432 piksel yoğunluğuna sahipken Huawei P20 cep telefonunun 5.8 inç 1080 x 2240 IPS LCD ekranı bulunuyor. 18.7: 9 oranı ve inç başına 429 piksel yoğunluğu sunuyor.
Yazılım ve Donanım
Hem Honor 10 hem de Huawei P20'nin okta çekirdekli Kirin 970 çip setine sahip olduğu için, güç konusunda da seçim yapmak için fazla bir fark bulunmuyor. Bu yüksek kaliteli bir çip seti, bu yüzden telefonların iyi performans göstermesini bekleyebilirsiniz.
Huawei P20 sadece 4GB RAM belleğe sahipken, Honor 10 hem 4GB hem de 6GB sürümleri (İngiltere'de 4GB) ile çıkıyor. Depolamada alanında ise Huawei P20 128 GB, Honor 10 ise 64 GB veya 128 GB seçenekleri ile geliyor, ayrıca her iki telefonda da bir microSD kart yuvası taşımıyor. Her iki telefon da EMUI 8.1 ile Android Oreo'yu çalıştırıyor.
Kamera ve Pil
Fotoğraf makinelerinde biraz daha fazla fark olsa da, birçok benzerlik de bulunuyor. Honor 10, 16MP f/1.8 renkli lens ve 24MP monokrom çift lensli bir arka kameraya sahiptir.
Ayrıntı bakımından zengin fotoğraflar için tek bir görüntü yakalarken iki merceği birleştirebilir ve çekim yaptığınız öğeye göre ayarları otomatik olarak ayarlamak için AI sahne tanıma özelliğini kullanabilirsiniz. İki telefon daTek bir sahnedeki birçok şeyi bile tanıyabilir.
Huawei P20 ise çift objektifli kameraya sahip ancak objektifleri 12MP f/1.8 renk ve 20MP f/1.6 monokrom bir model.
İki telefonda 3,400mAh hızlı şarj destekli pillere sahip ama kablosuz şarj desteği bulunmuyor.
Fiyat
Honor 10 545$, Huawei P20 ise 740$ fiyata sahip. Sonuç olarak donanım bakımından çok benzer, ancak fiyat bakımında pek de bir birine yakın olmayan iki telefon ile karşı karşıyayız.
Honor 10'un yaklaşık 200$ daha hesaplı olması birçok potansiyel müşteri için daha çekici bir seçenek olacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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