Honor 50 İncelemesi

Honor'un Huawei ile yollarını ayırmasından bu yana Avrupa'daki ilk telefonu diyebileceğimiz Honor 50 modeli sonunda elimizde. Bir süredir kullandığımız bu telefon, aslında görünümüyle oldukça tanıdık geliyor, zira ilginç bir şekilde Huawei nova 9'a benziyor. Daha önce Huawei nova 9'u da incelemiştik hatırlarsanız, o videoya bakarsanız 2 telefonun birbirine ne kadar benzediğini görebilirsiniz. Ancak bundan elbette kötü bir anlam çıkmasın, zira bu tasarım şeklini ve arkadaki kameraların yerleşimini oldukça beğenmiştik, Honor 50 de böylece gayet güzel görünen bir telefon olmuş demek mümkün. Diğer yandan birazdan bahsedeceğimiz teknik özelliklere baktığımızda da nova 9 ile neredeyse aynı telefonun olduğunu söylemek de mümkün Honor 50 için. Birtakım noktalarda ise farklılıklar karşımıza çıkıyor ve bunun en önemlisi kamerada yaşanıyor. Buna da geleceğiz.
Şimdi hızlıca incelemeye başlayacak olursak, Honor 50'nin premium orta segment akıllı telefonlardan biri olduğunu söyleyerek söze başlayabiliriz. Fiyatı ise bir hayli yüksek. Baştan söyleyelim, bu telefonu 128 GB'lık modeliyle 10 bin TL'ye satın alabiliyorsunuz. Bu anlamda karşısında rakibi çok, fakat fiyatlar da aldı başını gitti, artık biz de bu konu hakkında ne söylesek boş; artık bütçenize göre değerlendirirsiniz.
Honor 50 Tasarımı Nasıl?
Honor 50, tasarımıyla oldukça güzel görünen, ekranıyla geniş ve oldukça güzel bir görüntü sağlayan telefonlardan biri. Ekranı 6.57 inç boyutunda olan telefonda, 1080x2340 piksel çözünürlüğünde görüntü üretiliyor. Panelin OLED olması, ortaya çok net görüntülerin çıkmasını sağlarken, ekranda 1 milyardan fazla renk üretilebildiğini de söyleyelim. HDR10 desteğinin bulunduğu ekranda, ayrıca 120Hz tazeleme hızı da mevcut durumda.
Honor 50'de Google Desteği Var mı?
Huawei nova 9'un aksine Honor 50'de Android işletim sistemi var ve Google servisleri destekleniyor. Yani bu telefonda YouTube, Instagram, Facebook ve diğer türev uygulamaları direkt olarak Google Play mağazası üzerinden indirip kullanabiliyorsunuz. Android 11 işletim sistemiyle güncel bir yazılım desteğinin sunulduğu telefonda, işlemci olarak da Snapdragon 778G kullanılıyor. 6nm fabrikasyon sürecinin eseri olan bu işlemci, 5G desteği de içeriyor. Böylece bu telefonla, ülkemizde 5G kullanıma açıldığında en güncel mobil ağ desteğinden faydalanabileceksiniz.
Honor 50 Performansı Nasıl?
Yaptığımız testlerde Huawei nova 9 ile yakın sonuçlar aldığını gördüğümüz telefon, işlemci bazında Xiaomi 11T ve Samsung Galaxy A72'den daha iyi performans gösteriyor demek mümkün. Genel sistem performansında ise Xiaomi 11T'nin hemen gerisinde duran Honor 50, yine burada kendiyle aynı segmentte bulunan Galaxy A72'den de daha iyi sonuç üretiyor. Ancak unutmamak gerekli ki Galaxy A72 ile arasında yaklaşık 3 bin TL'lik bir fiyat farkı var.
Genel kullanım noktasında gayet akıcı bir deneyim elde ettiğimiz Honor 50, gerek performans gerektiren uygulamalarda, gerek grafik gücü yüksek oyunlarda gayet iyi bir kullanım sağlıyor. Buna pil ömrüyle de iyi şekilde eşlik ediyor. Telefonda 4300 mAh kapasitesinde bir batarya yer alırken, telefon bu bataryasıyla 34 saate yakın telefon görüşmesi, 16 saat civarı web dolaşımı ve yaklaşık 20 saate yakın video oynatımında bulunabiliyor. Bunlar da gayet başarılı değerler. Telefonun şarj hızı ise yüksek. 30 dakika içinde yüzde 61 oranında şarj olabilen telefonun tam şarj olma süresi ise 54 dakika.
Honor 50 Kameraları
Honor 50'nin nova 9'a göre en önemli farkı kamerası oluyor. Telefonda ana kamera 108 MP olurken, arkada totalde 4 kamera yer alıyor. 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile arka kamera kurulumu tamamlanırken, selfie kamerası olarak da önde 32 MP'lk bir ön kamera bulunuyor.
Honor 50'nin fotoğraf çekimleri fazlasıyla iyi seviyede. Keskin karelere imza atan telefon, dinamik aralık noktasında da iyi iş çıkartıyor. Fotoğraflarda renkleri doygun şekilde sergileyebilen Honor 50, düşük ışık ayarlarında bile fotoğraf konusunda tatmin edici davranıyor. Video noktasında da 4K video kaydında da bulunabilen telefon, gyro-EIS desteğiyle bu koşulda dengeli sonuçlara imza atıyor.
Sonuç
Evet, sonuç olarak toparlayacak olursak Honor 50, gayet başarılı bir telefon olmuş diyebiliriz. Tasarımından performansına, kameralarından pil ömrüne kadar yönleriyle kendinden memnun bırakan bir telefon olmuş. Eksikleri arasında ise artırılabilir hafıza desteğine ve 3.5 mm kulaklık girişine yer verilmemiş olmasını, ayrıca stereo ses desteği içermemesini gösterebiliriz. Elbette bir de fiyat. Dediğimiz gibi şu an Honor 50'yi 10 bin TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Bu noktada seçim size kalmış.
CHIP Online Notu: %85
+ Çok yönlü selfie kamerası
+ Parlak ekran
+ Yüksek performans
+ Uzun ömürlü pil
+ Güzel tasarım
- Artırılabilir hafıza yok
- Kulaklık girişi yok
- Stereo hoparlör yok
- Fiyat
TEKNİK ÖZELLİKLER
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 5G
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.4 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Boyutu: 6.57 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×23400 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 642L
- Dahili Depolama: 256 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Yok
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 108 MP & 8 MP & 2 MP & 2 MP
- Batarya: 4300 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n\ac\6
- Bluetooth: 5.2
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Yok
- Boyutlar: 160 x 73 x 7.8 mm
- Ağırlık: 175 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın