HP, Yeni Latex Yazıcı Portföyünü Tanıttı

HP Inc. (NYSE: HPQ), baskı merkezlerinin sundukları imkanları özelleştirmelerine ve müşterilerinin zorlu ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak yeni Latex geniş format baskı çözümleri yelpazesini tanıttı. Geniş format baskı sektöründe bir yıl yaşanan aksamanın ardından HP Latex 700 ve 800 Serileri, baskı merkezlerinin daha çevik olmalarını, rekabetçi projeleri ve yüksek marjlı işleri alabilmelerini sağlayacak birçok özellik sunuyor. HP Latex 700 ve 800 Serileri, aynı zamanda kurumların daha sürdürülebilir olmalarını sağlarken işlerin zamanında teslim edilmesini sağlayacak hızlı iş akışları sunuyor.
HP Latex düşünüldüğünde; akıllara anlık değişen uygulama taleplerine zaman korkusu olmadan müşterilerin tüm isteklerine koşulsuz evet diyebilme özelliği geliyor.
HP Geniş Formatlı İş Birimi Genel Müdürü Guayente Sanmartin, konuyla ilgili şunları söyledi: "HP Latex düşünüldüğünde, müşterilerin anlık değişen ajandalarına veya uygulama taleplerine bağlı olmadan tüm isteklerine evet diyebilme özelliği akıllara geliyor. HP Latex teknolojisiyle üretilecek tüm tabela ve dekor uygulamaları sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Ayrıca baskı görevini sürdüren operatörlerin ve çevrenin güvenliğini de koruyarak işlerin zamanında teslim edilmesini sağlıyor. Yeni Latex 700 ve 800 ürün portföyü; baskı merkezi müşterilerinin sorunlarını çözerek, daha karlı ve iddialı projeler gerçekleştirmelerini sağlayacak."
Yeni HP Latex yelpazesi, HP Latex 700 ve 800 ile kategorisinde ilk defa beyaz mürekkep özelliği sunan HP Latex 700W ve 800W olmak üzere dört üründen oluşuyor. Pazardaki en beyaz tonu sunan ve zamanla sararmayan bu mürekkep, baskı işlerinin daha düzgün hatlara sahip olmasını sağlarken, daha koyu tonları desteklemek için daha fazla kontrast ekliyor.
HP Latex 800 ve 800W da güncellenen baskı kafaları sayesinde, saatte 36 m2'ye varan üretim hızı elde ediliyor. Bu sayede baskı merkezleri, mevcut HP modellerine kıyasla üretim kapasitelerini yüzde 50 oranında artırabilme olanağına sahip oluyor.
Yeni Latex 700 ve 800 Serileri, daha yüksek baskı hızlarında bile canlı renkler, net yazılar ve keskin görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Operasyonel tarafta ise HP Print OS, baskı merkezlerinin neredeyse her yerden ve her zaman kullanabileceği bulut tabanlı arayüzü sayesinde baskı filolarını gözlemlemelerini ve kontrol etmelerini sağlıyor.
HP'nin yakın zamanda gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre baskı merkezi müşterilerinin yüzde 85'i artık sürdürülebilir ürün ve uygulama talep ediyor. Bu talebi karşılamak için, HP bu seride de uzun süreli sürdürülebilir baskı stratejisi taahhüdünü hassasiyetle devam ettiriyor. HP Latex 700 ve 800 Serisi'nde kullanılan kartuşlar karton materyalden üretilirken HP Eco Carton ile uyumluluğu sayesinde kullanılan plastik miktarını yüzde 80 azaltıyor.
Geliştirilmiş HP Latex Bas ve Kes +
Konuyla ilgili haberde HP güncellenmiş Latex Bas ve Kes + portföyünün Latex 700 ve 800 Serileri ile tamamen uyumlu olduğunu duyurdu. En yeni RIP yazılımıyla ve tamamen yeni kesiciyle donatılan cihazlar, tabela ve dekoratif baskı uygulama işlerini daha kolay hale getiriyor.
HP Latex Bas ve Kes + portföyünde aşağıdaki ürünler yer alıyor:
- HP Latex 335 Bas ve Kes + Çözümü
- HP Latex 315 Bas ve Kes + Çözümü
- HP Latex 64 Kes + Çözümü
- HP Latex 54 Kes + Çözümü
Güncellenen özellikler arasında geliştirilmiş Optik Konumlama Sistemi (OPS) sayesinde iyileştirilmiş kesme doğruluğu yer alıyor. Bu iyileştirmenin bir parçası olarak HP kesicileri de iş sırasında siyah iç hatları okuyor ve ek ölçümler yapıyor. Bu ölçümler, işleri tanımak için basılan kağıtlarda bulunan HP barkodlarıyla da destekleniyor. Yeni Latex 64 ve 54 Kes + çözümleriyle kesme işlemleri, 600 gr'a varan daha yüksek kesme gücüyle iyileştiriliyor. Bu da daha kalın baskı malzemelerinde bile daha doğru kesimler için gerekli gücü sağlıyor.
Renklendirilmiş dokunmatik ekrandaki arayüz, kullanıcılara özel bir deneyim sunuyor ve geliştirilmiş menüsüyle çalışması kolay bir çözüm haline geliyor. Yeniden tasarlanan baskı tepsisi de artık katlandığında daha az yer kapladığı için müşterilerin alanlarını daha verimli kullanabilmesini sağlıyor.
Yenilenen HP PageWide XL
HP'nin yaptığı duyurular, HP PageWide XL geniş format yazıcı yelpazesine eklenen yeni özelliklerle tamamlanıyor. Kurumsal ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra mimari, mühendislik ve inşaat sektörlerinde hizmet veren kopyalama merkezlerini hedefleyen yeni HP PageWide XL cihazları hızlı, kolay ve güvenli çözümler sunuyor.
Yeni yelpazede aşağıdaki yazıcılar yer alıyor:
- PageWide XL 3920 MFP
- PageWide XL 4200 Yazıcı ve MFP
- PageWide XL 4700 Yazıcı ve MFP
- PageWide XL 5200 Yazıcı ve MFP
- PageWide XL 8200 Yazıcı
Yeni HP PageWide XL yazıcılar, kullanıcıların verimlilik ihtiyaçlarını karşılarken gelişmiş bir deneyim sunuyor. PageWide XL 4200, 4700 ve 5200 modellerinde boyutu 8 inçten 15.6 inçe yükselen ön panel sayesinde kullanıcılar gerçek zamanlı taramaları daha kolay yapabiliyor ve daha karmaşık baskı işlerinin üstesinden gelebiliyor. Ek olarak ilk defa kullanıcılar kesme, kontrast, parlaklık ve döndürme gibi düzenleme sonrası işleri doğrudan panel üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Kurumsal ve orta ölçekli şirketlerdeki BT yöneticileri ve CAD tasarımcıları için güvenlik önemli bir öncelik. Yeni PageWide XL çözümleri de gittikçe daha bağlantılı hale gelen dünyada bu önceliği kurumları korumak için geliştirilen yeni özellikleriyle destekliyor. Bu özellikler arasında HP SecureBoost, Whitelisting ve HP Connection Inspector yer alıyor. Bu özellikler sayesinde yeni PageWide XL yelpazesi, dünyanın en güvenli geniş format yazıcısı haline geliyor.
Erişilebilirlik
HP Latex 700 ve 800 Serileri, güncellenmiş HP Latex Bas ve Kes + Çözümü ve PageWide XL portföyüne eklenen yeniliklerin 2 Şubat 2021'den itibaren tüm büyük pazarlarda erişilebiliyor.
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