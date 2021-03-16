HP, Yeni Latex Yazıcı Portföyünü Tanıttı

HP, baskı alanında daha önce görülmemiş seviyede çok yönlü kullanım ve sürdürülebilirlik sunan yeni Latex yazıcı portföyünü tanıttı.

HP, Yeni Latex Yazıcı Portföyünü Tanıttı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Ters soru işareti nasıl yapılır? Anlamı nedir? Bilgisayarda ters soru işareti yapma
Alfa işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde alfa işareti yapılışı
Nokta işareti klavyede nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde nokta işareti
Küçüktür işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde küçüktür işareti

Günün En çok Okunanları
Koronavirüs haritası yenilendi: İşte en çok ve en az vaka görülen iller
SSD Nedir? Ne Gibi Avantajları Var? SSD Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Gizli Mod Gerçekten Gizli mi? Google'ın Başı, Chrome ile Dertte!
Geliştirilen Yeni Disk Teknolojisi İle Tüm Netflix Tek Bir Diske Sığacak!
Tesla'ya Koronavirüs Şoku: Yüzlerce COVID-19 Vakası Bildirildi!

 

 