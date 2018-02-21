HTC Akıllı Telefon Pazarında Önemli Adımlar Atmalı
HTC'nin akıllı telefon pazarında hala geleceği var. Ancak bunu sürdürebilmesi için önemli şeyler yapması gerekiyor.
- Ercan Uğurlu
Geçtiğimiz sene mayıs ayında HTC markasının 20'inci yılı kutlanmış ve bu etkinlikte akıllı telefonlardan sorumlu başkan Chialin Chang, kadehini davetlilere kaldırarak, "Ve burada 20 yıl daha" demişti. Ancak Chang, bu etkinlikten yalnızca birkaç ay kadar sonra –birkaç gün önce- görevinden istifa etmişti. Bunun sebeplerinden biri belki de Google'ın geçtiğimiz eylül ayında HTC'nin bir bölümünü satın almasıdır, bunu bilmiyoruz.
Bu satış işlemiyle HTC'nin Pixel telefonları üzerinde çalışacak olan Google, belki de Chang'ın HTC hayallerini baltalamıştır. Ve fakat hayalleri baltalanan yalnızca Chang değil. Muhtemelen hayal kırıklıkları pek çok şirket çalışanı için geçerli. Zira HTC'de işler yolunda gitmiyor. Yapılan analizlere göre şirket, geçmişteki başarılarını mumla arıyor.
HTC, akıllı telefon pazarında dönem dönem pazarın en iyi modellerine imza atmıştı. Global çapta HTC'nin yakın gelecekte ömrünü tüketeciğine inanılıyor. En azından şirketin bir 20 yıl daha serüvenine devam edeceği fikri, pek ihtimaller arasında değil. Ancak yine de şirketin geçmişine baktığımızda, küllerinden yeniden doğabileceği işaretleri var.
HTC, özellikle akıllı telefon alanındaki ilk yıllarında en etkileyici şirketlerden biriydi. 2008 yılında tanıtılan HTC Touch Diamond 2 akıllı telefonuyla o dönemin en başarılı akıllı telefonunu üretmiş olan HTC, ardından gelen bir diğer telefonu HTC HD2 ile ise adeta teknoloji dünyasının kült cihazlarından birini üretmişti.
Windows Mobile tarafında ürettiği akıllı telefon modellerinin yanı sıra Android'li telefon modelleriyle de kullanıcılarını uzun yıllar mutlu eden HTC, 2015 yılına gelindiğinde ise akıllı telefon pazarındaki rekabetin artması ve pazarlama stratejilerini kötü belirlemesiyle birlikte kan kaybı yaşamaya başladı. Son olarak Chang'ın ayrılmasıyla bir darbe daha yiyen HTC, bakalım eski şaşalı günlerine geri dönebilecek mi; biz de merakla bekliyoruz.
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