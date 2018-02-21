HTC Akıllı Telefon Pazarında Önemli Adımlar Atmalı

HTC'nin akıllı telefon pazarında hala geleceği var. Ancak bunu sürdürebilmesi için önemli şeyler yapması gerekiyor.

  • Ercan Uğurlu
HTC akıllı telefon pazarında önemli adımlar atmalı

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