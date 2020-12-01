Huawei'ye, ABD ile Yaşadığı Sorunlardan Sonra, Bir Şok da Avrupa'dan Geldi

Geçtiğimiz haftaki raporların ardından Birleşik Krallık, operatörlerin önümüzdeki yıl Eylül ayının başından itibaren yeni Huawei donanımı kurmalarını yasaklayan yeni bir kanunu kabul etti. Ayrıca Shenzhenli firmadan Nisan 2021 tarihi itibariyle istisnai durumlar haricinde dış kaynak hizmet yönetimi de alınamayacak.
Bu kanun, Huawei'nin özellikle 5G donanımı ile bir ulusal güvenlik ve gizlilik tehdidi olarak görülmesinin ardından geliyor. ABD, Çinli firmaya oldukça sert yaptırımlar uygularken, dostlarını da benzer kararlar almaya itmekteydi. ABD'nin kararlarından beri de BK milletvekillerinin bir kısmı Huawei kurulumlarının tüm BK'den kaldırılmasını istiyordu.
Tam yasak ancak 2027'de devreye girecek olsa da, taşıyıcıların Çinli firmadan yeni donanım satın almaları yasaklanacak. Ancak var olan sistemlerin yenilenmesine Ocak son tarihinden sonra da izin verilecek. Tahmin edilebileceği gibi, öne çıkan taşıyıcıların artık Nokia Oyj ve Ericsson AB gibi İskandinav firmalardan hizmet ve donanım almaları gerekecek ve bu firmalar, Huawei yasağı ardından şimdiden bazı anlaşmalar imzalamış durumdalar.
BK hükumeti, ortaya çıkan İskandinav firmalarına bağımlılığı azaltmak için daha eski olan 2G ve 3G teknolojilerini aşamalı bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Ayrıca satıcılar arasındaki uyumluluğu arttırmak ve güvenlik araştırmaları için bir Ulusal Telekom Laboratuvarı da kurulacak ve bu yeni oluşum, Japonya'dan NEC gibi potansiyel rakipler ile de denemelere kaynak sağlayacak.
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