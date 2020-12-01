Huawei'ye, ABD ile Yaşadığı Sorunlardan Sonra, Bir Şok da Avrupa'dan Geldi

ABD'den sonra, Birleşik Krallık da Huawei'den yeni donanım alınmasına izin vermeme kararı aldı. Böylece Çinli dev, ABD ile yaşadığı sorunlar henüz çözülmeden bir darbe de Avrupa'dan almış oluyor.