Huawei "Delikli" Telefon Üretebilir!
Huawei'nin yeni telefonu, "çentik sorununa" eşsiz bir çözüm getirebilir!
Huawei, yeni iddialara göre çentik yerine "delikli" ekranlı bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bu deliğin yalnızca ön kamerayı barındıracağı anlaşılıyor.
ETNews'un haberine göre 6,39 inç'lik LCD ekrana sahip telefon, bu senenin dördüncü yarısında piyasaya sürülecek. Çentik yerine deliğin tercih edilmesinin nedeni, tahmin ettiğiniz üzere ekran - gövde oranını artırmak. Delik, çentiğin aksine ekranın üzerine açılmış olacağından, etrafı ekranla sarılmış olacak.
EtNews'un eline geçen diyagramlar, hoparlör ve sensörlerin ekranın üzerindeki çok ince bir çerçeveye yerleştirildiğini gösteriyor. Deliğin Huawei tarafından tam olarak nasıl sunulacağı bilinmiyor ancak böyle bir şey gerçeğe dönüşürse, bizleri çentiğe kıyasla daha az rahatsız edebilir. Bununla birlikte video izlerken ekranın üzerinde bulunan bir deliğin sinir bozma ihtimali de var. Bu sorunu gidermek için videoyu ekranın ortasına küçültmek ise, çentik sorununun geri gelmesi demek.
Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz; çentik yerine delik sizce daha iyi olabilir mi? Cevabınızı yorumlarda bizlerle paylaşın.
Zeynel A. Öztürk
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