Huawei "Delikli" Telefon Üretebilir!

Huawei'nin yeni telefonu, "çentik sorununa" eşsiz bir çözüm getirebilir!

Huawei "Delikli" Telefon Üretebilir!

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