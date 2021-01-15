Huawei, Eski Cep Devinin "Mirasını" Satın Aldı

BlackBerry, cep telefonu işinden çekilme planının bir parçası olarak, akıllı telefon teknolojisi ile ilgili 90 patentini Huawei'ye sattı. Kanada gazetesi The Globe and Mail'in bildirdiğine göre ABD Patent ve Telif Ofisi (US PTO) kayıtları fikri mülkiyetin transferini doğrularken, BlackBerry CFO'su da bu haftanın daha erken dönemlerindeki bir yatırımcı görüşmesi yapıldığı haberlerini doğruladı.
BlackBerry, akıllı telefonların kitle pazarı tüketici ürünlerinden ziyade kurumsal cihazlar oldukları dönemde akıllı telefonlar alanında pazar lideriydi. İşletmeler, bu telefonların güvenlik ve yönetim yeteneklerinin yanı sıra QWERTY klavyeleri gibi özellikleri de değerli buluyorlardı.
Ancak firma, değişen pazar akımlarına uyum sağlamayı başaramadı. Apple ve Android üreticileri, BlackBerry'nin güvenlik avantajlarının değerini azaltan, daha fazla istenen telefonlar sunmayı başardı. 2013 yılının öncesinde daha modern bir işletim sistemi sunamamış olması da firmanın akıllı telefon pazarındaki sonunu getiren son adım oldu ve firma, 2016 yılında pazardan çekildi.
O dönemden beri firma, mobil hizmetler ve güvenlik sunumuna odaklanmış durumda. Ancak CEO John Chen, firmanın geliştirmiş olduğu muazzam fikri mülkiyetin değerinden de faydalanmak istiyor. Firmanın kütüphanesinde 38.000'den fazla patent olduğu düşünülüyor.
Bu yüzden Huawei'ye satılan 90 patent bu devasa fikri mülkiyet havuzunun içerisindeki bir damladan öteye geçmiyor. Ancak firmanın yükselişte olduğu dönemde geliştirdiği bazı patentler, cihazların fiziksel konumuna bağlı olarak yazı ve görsellerin sunumu ve fotoğrafların coğrafi etiketlenmesi gibi kilit yenilikleri yansıtıyor. Diğer pek çok patent de "bir cihaz grubuna veri paylaşımı" gibi BlackBerry'nin güvenlik mirasını sergiliyor.
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