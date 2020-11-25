Spotify Hack'lendi; Binlerce Spotify Hesabı Ele Geçirildi

Tam 300 binden fazla Spotify hesabı ele geçirildiği haberi Spotify kullanıcılarını telaşlandırdı! İşte bilmeniz gerekenler...

  • Ercan Uğurlu
Binlerce Spotify Hesabı Ele Geçirildi!

Bilgisayar korsanları bu kez de Spotify'ı vurdu. Ünlü müzik akış platformunu kullanan binlerce kullanıcının hesaplarının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği haberi, 300 milyondan fazla Spotify kullanıcısını da telaşlandıracak cinsten. Zira Spotify kullanıcılar büyük risk altında. Peki, ne yapmak lazım?

Gelen raporlara göre 300 milyondan fazla kayıt içeren bir veritabanı Spotify hesaplarını ele geçirmek isteyen bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğramış durumda. Veritabanında e-posta adresleri, şifreler ve diğer kullanıcı bilgileri yer alırken, toplamda 72 GB'lık Spotify kullanıcı verisi bulunuyor.

Bilgisayar korsanlarının, kullanıcıların pek çok internet sitesi ve uygulamada aynı parolayı kullanması zafiyetinden yararlanmış olduğu açıklanırken, ele geçirilen hesapların özellikle "premium" abone sistemine kayıtlı olması da dikkat çekiyor.

Bu tür hack saldırılarına karşı hesabınızı koruma altına almak oldukça önemi. Bunu da güçlü bir şifre kullanarak yapabilirsiniz.

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