Huawei, Kendi Sesli Asistanı Celia'yı Sundu

Huawei, Google uygulamalarını kullanamadığı için Google Assistant'a da telefonlarında yer veremiyor. Ama onun yokluğunu dolduracak, kendi asistanı Celia hizmetinizde!

  • Levent Öztürk
Huawei, Kendi Sesli Asistanı Celia'yı Sundu

Huawei'nin P40 serisi de dahil olmak üzere en son cihazlarında, doğal olarak Google Assistant yok. Bu yüzden firma, Celia adını verdiği kendi sesli asistanını sunmaya karar verdi. Bu asistan İngilizce, Fransızca ve İspanyolca komutları algılayacak ve büyük oranda Siri'nin ilk yayım anında davrandığı gibi davranarak: Temel telefon özellikleri ile etkileşime imkan tanıyan basit ses komutlarıyla çalışacak. Yani hava durumu güncellemeleri, mesajlar ve arama isteklerinde bulunabileceksiniz.

Ayrıca hatırlatıcılar ayarlayabilecek, takvim ile etkileşimde bulunabilecek ve hatta çeviri yapmanıza da yardımcı olacak. Huawei, kendi çalışmasının Samsung'un Bixby sesli asistanından daha iyi ilerlemesini ümit ediyor.

Huawei, Celia'dan ilk olarak geçtiğimiz yıl bahsetmiş ve kendisini, Çince konuşan sesli asistanı Xiaoyi'nin küresel sürümü olarak tanıtmıştı. Kendisinden önce gelen asistan gibi Celia da Huawei cihazlarının AI lensini kullanarak nesneleri belirleyebilecek ve muhtemelen bu nesneler üzerinde daha fazla bilgi bulabilecek.

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