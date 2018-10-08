Huawei Mate 20 Çok Net Göründü!
Huawei'in beklenen yeni amiral gemisi telefonu Mate 20'nin detaylı bilgisayar çizimleri ortaya çıktı. İşte, Mate 20 böyle olacak!
Birkaç hafta içerisinde Huawei, Mate 20 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak ve tüm dünyanın gözünün bu cihazların üzerinde olmasını umut edecek. Mate 20 Pro ve oldukça etkileyici üç kameralı yapısını daha önce görmüştük ancak Mate 20'nin kendisi hakkındaki soru işaretleri aydınlanmamıştı. Şimdi ise bu soru işaretlerini aydınlatacak görsellere ulaşıldı.
Fotoğraflardan görüldüğü üzere Huawei Mate 20, Mate 20 Pro'dan birkaç temel farklılığa sahip olacak. Örneğin Mate 20, Mate 20 Pro'nun aksine oldukça küçük ve su damlası şeklinde bir çentiğe sahip olacak. WinFuture'a göre bu çentikli ekran 6.43 inç büyüklüğünde ve 2244x1080 çözünürlüğe sahip bir panel. Telefonun iç kısmında ise bizleri 7nm üretim sürecine ve çift nöral işlem ünitesine sahip Kirin 980 işlemci bekliyor olacak.
RAM kısmında ise WinFuture, çoğu telefon serisinden alıştığımız iki farklı RAM seçeneği yerine Mate 20 için üç farklı RAM seçeneği geleceğini öne sürüyor: 4GB, 6GB ve 8GB'lık RAM seçenekleri, 64GB ile 512GB arasında değişkenlik gösteren depolama seçenekleri ile Mate 20 kullanıcılarını bekliyor olacak. Bu etkileyici donanıma ise 4000mAh'lik devasa bir bataryanın güç vermesi bekleniyor.
Huawei Mate 20, etkileyici özelliklerle Mate 20 Pro'nun yanında iyi bir alternatif olacak gibi görünüyor ancak tüm detaylar 16 Ekim itibariyle ortaya çıkacak.
Doğan Kürşat Aktaş
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