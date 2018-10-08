Huawei Mate 20 Çok Net Göründü!

Huawei'in beklenen yeni amiral gemisi telefonu Mate 20'nin detaylı bilgisayar çizimleri ortaya çıktı. İşte, Mate 20 böyle olacak!

Huawei Mate 20 Net Göründü!

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