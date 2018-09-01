Huawei Mate 20 Lite tanıtıldı

Huawei Mate 20 Lite, IFA 2018'de tanıtıldı; işte özellikleri!

Huawei Mate 20 Lite tanıtıldı

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