Huawei Mate 20 Lite tanıtıldı
Huawei Mate 20 Lite, IFA 2018'de tanıtıldı; işte özellikleri!
Huawei Mate 20 Lite, IFA 2018'de resmi olarak tanıtıldı. Amiral gemisi Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun tanıtımı Ekim'de gerçekleşecek ancak firma, Lite sürümünü şimdiden tanıttı.
6,3 inç'lik 19,5:9 full HD+ ekranla gelen Huawei Mate 20 Lite, Kirin 710 yonga setini kullanıyor ve 4GB RAM'e sahip. 20MP+2MP çift arka kamerayla gelen cihaz, 24MP+2MP çift ön kameraya sahip. Mate 20 Lite'ın pil kapasitesi ise 3.750mAh.
Diğer Huawei telefonlarda olduğu gibi Mate 20 de yapay zekaya önem veriyor. Cihazın yapay zeka işlevleri arasında AI Shopping Assistant ve AI Noise Cancellation var. Huawei Mate 20 Lite, İngiltere'de 379 sterlin fiyatla satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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