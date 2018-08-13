Huawei Mate 20 Lite'tan Net Görüntüler Sızdı!

Cep devi Huawei'nin yakında tanıtacağı telefonlardan Mate 20 Lite, ilk defa bu kadar net göründü!

Huawei Mate 20 Lite'tan Net Görüntüler Sızdı!

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