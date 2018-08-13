Huawei Mate 20 Lite'tan Net Görüntüler Sızdı!
Cep devi Huawei'nin yakında tanıtacağı telefonlardan Mate 20 Lite, ilk defa bu kadar net göründü!
Huawei Mate 20 Lite'ın yeni sızan çizimleri, telefonun detaylarını ilk defa net olarak ortaya koydu.
WinFuture'dan Roland Quandt'ın paylaştığı görüntüler, Mate 20'nin altın ve siyah renk seçeneklerini, ön yüzdeki çentikle birlikte sergiliyor. Cihazın alt tarafında çerçevenin biraz kalınlaştığını görüyoruz. Diğer detaylar arasında ön ve arka yüzde çift kamera, arka yüz parmak izi tarayıcısı, tek LED'li flaş ve 3,5mm'lik kulaklık girişi var. Telefonun arka yüzü, camla kaplı gibi görünüyor.
Sızıntı, telefonun teknik özelliklerinden bahsetmiyor ancak daha önceki dedikodular, telefonun 6,3 inç'lik 1080x2340 piksel 19,5:9 ekranla, 2,2GHz sekiz çekirdekli yonga setiyle (muhtemelen Kirin 710), 6GB RAM, 64GB depolama, arkada 20MP ve 2MP çift kamera, önde ise 24MP ve 2MP ön kamera, son olarak 3.650mAh pille geleceğini söylüyordu. Tüm bu özellikler, Mate 20 Lite'ın belirgin biçimde orta seviyenin üstünde yer alacağını belirtiyor.
Yeni telefonun Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'yla birlikte ekim veya kasımda tanıtılması bekleniyor; yani bu özelliklerden emin olmak için iki veya üç ay beklemeniz yeterli olacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın