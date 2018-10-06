Huawei Mate 20 Pro Bir İlke İmza Atabilir
Huawei'in amiral gemisi modellerinden Mate serisinin yeni üyesi Mate 20 Pro'nun çarpıcı özellikleri bir kez daha sızdı!
Huawei Mate 20 Pro, çok ama çok yüksek ihtimalle 16 Ekim 2018 tarihinde teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulacak. Amiral gemisi sınıfındaki akıllı telefona ait bazı yeni görseller TechTastic tarafından yayınlandı.
Mate 20 Pro'nun yeni görseli, çok önemli bir özelliğin gelişini müjdeliyor: Ön ekranda bulunan bir parmak izi sensörü. Parmak izi tarayıcısı genellikle ön cam ekran ile senkronizasyon sorunları yaşayabiliyor. Lakin Çinli teknoloji devinin yeni modeli, parmak izini cam ekran vasıtasıyla kolayca tanıyabilecek gibi gözüküyor. En azından söylentiler bu yönde.
Yanlış anlaşılabilecek bazı detayları aydınlatalım. Huawei Mate 20 Pro, ön cama entegre parmak izi tarayıcısı bulunan ilk cihaz değil. Vivo X20 Plus UD, bu sensörü, sektöre sunan ilk model oldu. Ne var ki akıllı telefon, sadece Çin'de satışa sunulduğundan istenen başarıyı elde edemedi. Bu özelliği sunan ikinci telefon ise Porsche Design Mate RS idi. Bu telefon ise sadece aşırı yüksek gelir seviyesine hitap ediyor. Huawei Mate 20 Pro, bu özelliği taşırken, kullanıcılara ulaşabilecek bir etikete sahip olacak. Mate 20 Pro'nun Türkiye fiyatı 1000 ila 1100 dolar arasında şekillenecek.
Daha önce belirttiğimiz gibi 16 Ekim 2018'de tanıtılacak cihazın; 3120X1440 piksellik 6,4 inç ekrana, 8 çekirdekli Kirin 980 yongasına, 6 GB RAM'e, 40 + 20 + 8 megapiksellik 3 ön, 24 + 2 megapiksellik çift arka kameraya ve 4200 mAh'lik bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor. Mate 20 Pro, Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak gelecek. Akıllı telefonunun Siyah, Mavi, Alacakaranlık ve Yeşil renk opsiyonlarıyla satışa sunulması bekleniyor.
Barış Terun
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