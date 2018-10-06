Huawei Mate 20 Pro Bir İlke İmza Atabilir

Huawei'in amiral gemisi modellerinden Mate serisinin yeni üyesi Mate 20 Pro'nun çarpıcı özellikleri bir kez daha sızdı!

Huawei Mate 20 Pro bir ilke imza atabilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Honor Play: Çok özel bir telefon!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
AMD, 7nm İşlemcisini ve Ekran Kartını Tanıtacak
Huawei, ABD'ye "5G Silahını" Çekti!
Nokia 7.1 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Intel, Skylake-X Refresh İle Dönüyor
Huawei Mate 20 Pro Bir İlke İmza Atabilir

İlginizi çekebilir