Huawei Mate 20 Pro İyice Sızdı!
Önümüzdeki ay tanıtılacak olan Huawei Mate 20 Pro'dan gelen çizimler, önceki dedikoduları doğruluyor!
Huawei Mate 20 Pro, 16 Ekim'de standart Mate 20'yle birlikte tanıtılacak. Telefondan yeni çizimler ise internette dolaşmaya başladı.
SlashLeaks'in eline geçen çizimler, Mate 20 Pro'yu mavi bir kılıf içerisinde gösteriyor. Bir çizimde ise ekranın bir kısmını görünür halde bırakan kılıfı görüyoruz. Bu alanda always-on display sayesinde tarih ve saat görüntüleniyor. Telefonun arkasında ise daha önce duymuş olduğumuz üç lensi görüyoruz.
Yeni sızıntı, Mate 20 Pro'nun Mate 20'de olacağı söylenen su damlası şekilli bir çentikle gelmeyeceğini söylüyor. Yani karşımızda daha alışıldık bir çentik var.
Huawei Mate 20 cihazlarından biri, aslında gün yüzüne çıkmıştı: Huawei Mate 20 Lite. Yeni Mate 20 Pro muhtemelen Lite modelden bazı öğeler taşıyacak, ancak üst seviye olduğundan çok daha güçlü olacak. Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun ekran altı parmak izi tarayıcısıyla geleceği söyleniyor. Yeni sızıntılardaki kılıflarda ise, arka yüzde parmak izi tarayıcısı için herhangi bir yuva açıldığını görmüyoruz. Yani ekran altı parmak izi tarayıcısı iddiası, gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor.
Huawei'nin kendine has bir microSD kart geliştireceği ve bunu "NM kart" diye satacağı da söylenmişti. Bu durumda Mate 20 Pro'yu genişletmek için kartınızı Huawei'den almanız gerekebilir.
Zeynel A. Öztürk
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