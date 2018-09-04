Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro Sızdı!
Tanıtımı yaklaşan Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'den yeni görüntüler var!
Huawei'nin bir sonraki amiral gemileri Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun tanıtımı yaklaştıkça, dedikodular da yoğunlaşıyor. Yeni sızan görüntüler, Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun ön yüzlerini yansıtıyor.
Görüntüler sadece ön panellerden ibaret değil. Huawei Mate 20'ye ait olduğu iddia edilen bir kare, arka yüzdeki yuvarlak parmak izi tarayıcısı ve sıra dışı 2 x 2 arka kamera dizilimi gibi öğeleri doğruluyor. Henüz tanıtılmayan telefonların Huawei'nin yeni Kirin 980 yonga setini kullanması bekleniyor.
Mate 20 serisinin geçen sene Mate 10'da olduğu gibi Ekim'de tanıtılmasını bekliyoruz. Sızan karelere aşağıda göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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