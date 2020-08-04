WhatsApp'ta yalan haberlere önlem geliyor! Mesajlar web'de aranabilecek

Günümüzde sık sık kullandığımız yaygın mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'a her geçen gün yeni bir özellik ekleniyor. WhatsApp'tan şimdi de sahte haberler için büyük adım geldi. Whatsappta herhangi bir bilgi, doğru veya yanlış internet ortamında kolayca yayılabiliyor. Yeni özellik ile yanlış bilginin önüne geçmek için atılmış yeni bir adım olarak karşımıza çıkıyor.
WHATSAPP MESAJLARI WEB'DE ARANABİLECEK
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iletilen mesajların Web'de aratılmasını sağlayan yeni bir özelliği uygulamaya dahil etti. Bu sayede gerçeklik payı bulunmayan yanlış bilgilerin yayılması önlenmiş olacak.
WhatsApp'ın yeni özelliği ile birlikte mesajların yanına bir büyüteç simgesi eklendi. Bu simgeye tıklandığında ise gelen mesajın içeriği tek bir tık ile web'de aranabiliyor. Böylece iletilen bilginin doğru olup olmadığı görülüyor.
Web'de ara özelliği bugünden itibaren ABD, İngiltere, Brezilya, İrlanda, İspanya, İtalya ve Meksika'da Android, iOS ve WhatsApp Web için WhatsApp'ın en güncel sürümüyle birlikte kullanıma sunuldu. Web'de arama özelliğinin ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de kullanıma açılması bekleniyor.
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