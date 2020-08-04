WhatsApp'ta yalan haberlere önlem geliyor! Mesajlar web'de aranabilecek

WhatsApp, yalan haberler ile mücadele etmek adına yeni bir özellik geliştirdi. Bu özellik ile birlikte mesajın üzerine tıkladığınızda haberi doğrulamanızı sağlayacak olan web üzerinde ara bölümü karşılaşacaksınız...