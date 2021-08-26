HUAWEI MateBook 14, Okula Dönüş Dönemi Kampanyalarıyla Birlikte Geliyor

HUAWEI, MateBook Serisi'ne katılan en yeni ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarı olan HUAWEI MateBook 14'ü Okula Dönüş dönemi kapsamında Türkiye'de tüketiciler ile buluşturuyor. HUAWEI MateBook 14, sağlam ve hafif bir gövde içinde serinin şık tasarımına ve akıllı özelliklerine sahip.