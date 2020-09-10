HUAWEI MatePad'den Yeni Eğitim ve Eğlence Olanakları

Öğrenme, üretkenlik ve eğlence odaklı tasarlanan HUAWEI MatePad Serisi, ince çerçeveleri, göz koruma özellikli ekranları, ebeveyn kontrolleri ile harika bir multimedya deneyimi sunuyor.